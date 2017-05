“Zeca – maior que o Pensamento” no IPDJ

Publicado em 31 Maio 2017 por RUA

No dia 3 de junho, pelas 17h00, sobe ao palco do IPDJ, IP – Direção Regional do Algarve, em Faro, a última produção teatral do TAL – Teatro Análise de Loulé – da Casa da Cultura, “Zeca – maior que o Pensamento”.

“Zeca – Maior que o Pensamento” é uma homenagem conjunta da Casa da Cultura de Loulé e da AJA- Associação José Afonso, ao Zeca que nos deixou há 30 anos mas, continua vivo o seu legado de participação associativa, cívica e cultural, porque sempre se disponibilizou de forma voluntária, para ajudar as mais diversas associações culturais, associações de moradores, pequenos clubes recreativos, agremiações, cooperativas, etc.

Com texto de José Sequeira Gonçalves e encenação de José Teiga, “Zeca – Maior que o Pensamento” conta na música com Afonso Dias e Hélio Perfeito.

Com esta parceria a Direção Regional do Algarve do IPDJ, IP, pretende divulgar o trabalho das associações, promovendo o associativismo, num espaço aberto à criatividade.