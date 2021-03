YouTube apresenta “U2: The Virtual Road”, uma série de concertos lendários da banda

Publicado em 17 Março 2021 por RUA FM

O YouTube, Island Records, Interscope, UMe e UMC anunciam hoje “U2: The Virtual Road”, uma série de concertos que serão transmitidos exclusivamente pela primeira vez no canal oficial de YouTube da banda, ficando disponíveis apenas durante 48 horas.

Através de “U2: The Virtual Road”, três destes concertos – Slane, Red Rocks e México – são disponibilizados pela primeira vez digitalmente.

O primeiro concerto será transmitido no Dia de São Patrício, 17 de março. “Go Home: Live From Slane Castle” celebra o regresso da banda ao lendário castelo irlandês no dia 1 de setembro de 2001, naquele que foi o primeiro concerto da banda junto ao rio Boyne em mais de 20 anos. Antes deste concerto, Dermot Kennedy irá abrir o espetáculo com uma atuação a solo gravada na última semana nos arredores de Los Angeles e que é um concerto exclusivo do YouTube.

No dia 25 de março, os fãs poderão ver “U2: Live at Red Rocks”, concerto gravado no dia 5 de junho de 1983 no anfiteatro Red Rocks no Colorado, EUA, no âmbito da “War Tour”. Esta foi uma atuação marcante no percurso do grupo, que ajudou a afirmar a reputação dos U2 como um dos melhores grupos ao vivo. Neste dia, os Fontaines D.C., banda nomeada para os Grammys, irá abrir o espetáculo com uma atuação gravada em casa no ano passado.

A “PopMart Tour” conquistou a Cidade do México em dezembro de 1997, com um concerto memorável no estádio Foro Sol e no dia 1 de abril, Carla Morrison irá abrir para a banda, apenas no YouTube, para uma atuação especial antes da transmissão de “Popmart: Live from Mexico City”.

Em dezembro de 2015 os U2 regressaram a Paris menos de um mês depois dos ataques terroristas do dia 13 de novembro, onde deram dois concertos. “Innocence + eXPERIENCE: Live in Paris” foi o último concerto da digressão, uma noite inesquecível que contou com a atuação emotiva de Patti Smith, que interpretou “People Have the Power”. No dia 10 de abril, o YouTube irá transmitir este concerto pela primeira vez, sendo que a banda francesa Feu! Chatteron fará a primeira parte.

“Cada concerto é, para nós, memorável, mas estes quatro são-no particularmente… É entusiasmante estar de novo na estrada… Abraçar todas as maravilhas da estrada virtual… E é especialmente entusiasmante juntarmo-nos a um conjunto brilhante de companheiros como Dermot Kennedy, Fontaines D.C., Carla Morrison e Feu! Chatterton.” – Bono, The Edge, Adam e Larry.

Dan Chalmers, diretor do YouTube Music para EMEA, disse: “É fantástico que o YouTube se esteja a associar aos U2 para estas transmissões exclusivas. Os concertos que integram ‘The Virtual Road’ são alguns dos mais memoráveis e icónicos na história da banda, e mesmo na história do rock. Como um dos grupos mais bem-sucedidos do mundo, os U2 têm-se mantido no topo da cena rock ao longo das últimas quatro décadas. O mundo pára quando eles atuam – os seus concertos são sempre um momento marcante para os fãs de música em todo o mundo. Estamos orgulhosos de providenciarmos a plataforma para um grupo que incorpora o que é a definitiva experiência de música ao vivo.”

Sam Lunn, responsável por Estratégia de Campanha da Island Records, disse: “Uma das razões pelas quais os U2 continuam a ser uma das melhores e mais interessantes bandas é o seu desejo de inovação. Nenhuma banda até hoje conseguiu aliar emoção, ambição, inovação e espetáculo para produzir concertos tão consistentemente brilhantes. Com o anúncio da ‘The Virtual Road’, e com esta muito entusiasmante parceria com o YouTube, os U2 estão novamente a liderar o caminho com esta série de concertos virtuais ao vivo incrivelmente entusiasmantes.”

Em setembro do ano passado o YouTube, Island Records, Interscope, UMe e UMC anunciaram o relançamento do canal oficial de YouTube dos U2 com o lançamento semanal de vídeos icónicos da banda e conteúdos nunca antes vistos no YouTube, tudo remasterizado com a melhor qualidade. No próximo ano, o catálogo de vídeos da banda será remasterizado em HD e lançado exclusivamente no YouTube.

Ao longo da sua carreira os U2 ficaram conhecidos pela sua visão criativa sem paralelo quando levam a sua música para o ecrã. À medida que conteúdos novos e remasterizados são adicionados ao longo do próximo ano, o canal de YouTube da banda evoluirá como um centro para celebrar o legado de 40 anos dos U2 e a evolução da sua abordagem aos vídeos. Os destaques incluirão gravações ao vivo inéditas, nos bastidores e conteúdo remisturado, bem como alguns dos vídeos mais conhecidos atualizados para HD pela primeira vez, com qualidade até 4K sempre que possível. O projeto resultará em centenas de vídeos novos e atualizados a serem adicionados ao canal, e numa experiência com curadoria para que os fãs possam explorar a profundidade do catálogo.