Youth and grandeur, é mais um avanço para o novo disco de Old Jerusalem

Os aziagos caminhos da pandemia e do confinamento impossibilitam-nos de ter hoje disponível nas lojas, como previsto, o novo álbum de Old Jerusalem. Fica adiado por algumas semanas o seu lançamento. “Certain rivers” verá finalmente a luz do dia no próximo dia 14 de Maio de 2021.

Para entreter o tempo até lá, libertamos hoje “Youth and grandeur”, uma das canções constantes do álbum, evocativa de tempos mais luminosos, de juventude e glória e vida ao sabor da estrada, sob o auspício inescapável do “agora” que nos toca viver – e viver bem – entre a sombra de ontem e a luz de amanhã.

O tema está disponível em todas as plataformas digitais.