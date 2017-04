You Can´t Win Charlie Brown no NOS Alive

Publicado em 17 Abril 2017 por RUA

O NOS Alive’17 continua a apostar em grandes nomes da cena musical nacional. Os portugueses You Can’t Win, Charlie Brown são a nova confirmação para o Palco NOS, no dia 06 de junho, dia de arranque da próxima edição.

Afonso Cabral, Salvador Menezes, Tomás Sousa, David Santos e João Gil levam ao Passeio Marítimo de Algés “Marrow”, o terceiro álbum de originais de onde foram extraídos os temas “Above the Wall” e “Pro Procrastinator”. Os novos temas apontam para uma direção musical distinta onde as tendências folk e as guitarras acústicas passaram para segundo plano, dando lugar a uma sonoridade mais eléctrica e, por vezes, até mais dançável. O disco foi gravado no estúdio HAUS, por Fábio Jevelim, Makoto Yagyu e Miguel Abelaira e misturado por Luís Nunes, também conhecido por Benjamim, colaborador de longa data da banda.

You Can’t Win, Charlie Brown nasceram em 2009 e um ano depois editaram o EP homónimo, com a Optimus Discos, que abriu caminho para a estreia em disco com “Chromatic”. Já em 2014 lançam “Diffraction/Refraction” e em outubro de 2016 regressaram com “Marrow”, o disco que veio reforçar que os You Can’t Win, Charlie Brown são uma das bandas mais talentosas da atualidade.

Neste momento, o grupo encontra-se em digressão pelo país a apresentar “Marrow”, o último disco da banda editado no final do ano passado. Este disco chegou a nº1 do top nacional de vendas.