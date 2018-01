Yo La Tengo no NOS Alive

Publicado em 15 Janeiro 2018 por RUA

Yo La Tengo, a banda de Ira Kaplan, Georgia Hubley e James McNew, estão de regresso à estrada e têm passagem confirmada pelo NOS Alive’18, dia 13 de julho no Palco Sagres. Esta é a primeira digressão europeia da banda desde o lançamento do último álbum de estúdio, Stuff Like That There, editado em 2015.

O trio, que é hoje uma das mais queridas e respeitadas bandas norte americanas, conta com mais de três décadas irrepreensíveis de carreira, que reúne 14 discos de sucesso. Os Yo La Tengo foram ainda mais longe e não se ficaram apenas pelos temas originais, tendo arriscado num forte reportório de covers de alguns dos maiores êxitos mundiais, com temas de artistas como Hank Williams, The Parliaments, The Ramones, Sun Ra, Randy Newman, The Cure, entre muitos outros. Apesar do massivo êxito alcançado, continua hoje a ser apelidada como “a banda de culto e da crítica por excelência”.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um passe de dois dias (12 & 13 de julho), que pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais, assim como através do Fã Pack FNAC, à venda em FNAC e fnac.pt.

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

Cartaz já anunciado: At The Drive In, Beatriz Pessoa, Bernardo, Chvrches, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Future Islands, Khalid, Mallu Magalhães, Marmozets, Minta & The Brook Trout, Pearl Jam, Perfume Genius, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Rag’n'Bone Man, Real Estate, Surma, The Kooks, The National, Two Door Cinema Club e Wolf Alice.