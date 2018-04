XXVII Gala Internacional de Acordeão em Vila do Bispo

Publicado em 04 Abril 2018 por RUA

É já no próximo dia 8 de abril, pelas 15h00, que os sons do acordeão se farão ouvir no Pavilhão Multiusos da Raposeira, com mais uma edição da Gala Internacional de Acordeão.

O espetáculo conta com a presença dos 3 campeões do mundo: Mario D’Amario (Itália), Luís Mira (Portugal), Jérémy Lafon (França) e também dos acordeonistas Rodrigo Maurício, Jorge Alves e Francisco Sabóia.

O evento de cariz cultural e tradicional traz ao concelho as sonoridades de um dos instrumentos mais característicos da cultura musical algarvia, o acordeão, e muito apreciado pela população vila-bispense.

Os bilhetes encontram-se à venda no Centro Cultural de Vila do Bispo e no local no dia do espetáculo.

Mais informações e inscrições para transporte, no Centro Cultural de Vila do Bispo ou através do telefone 282630 601.

A XXVII Gala Internacional de Acordeão é organizada pela Câmara Municipal de Vila do Bispo.