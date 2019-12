XXIX Escalada do Cerro de S. Miguel

Publicado em 03 Dezembro 2019 por RUA FM

Vai decorrer no próximo dia 08 de Dezembro (Domingo) a XXIXª Edição da Escalada do Cerro de S. Miguel prova de atletismo com características muito próprias e organizada pela Casa do Povo do Concelho de Olhão com sede em Moncarapacho.

A partida será dada junto à Sede da Casa do Povo pelas 11 horas, percorrendo os atletas 7 km até à chegada ao cimo do Cerro de S. Miguel.

Na competição poderão participar atletas federados nacionais, estrangeiros, e atletas não federados, haverá provas para os escalões etários de Juniores, Seniores e Veteranos e cada equipa poderá inscrever um número ilimitado de atletas.

É esperada a presença de 3 centenas de atletas, oriundos de várias equipas.

A prova conta com o principal apoio das seguintes entidades: Município de Olhão, Juntas de Freguesia do concelho de Olhão, Associação de Atletismo do Algarve, CA Crédito Agrícola – Moncarapacho, Viveiros Monterosa – Moncarapacho, Madre Fruta, Moto Clube Moncarapacho, Kodis, Intermaché, Tractor Rega, NMpneus, Russel & Decoz Real State, Salgueiro & Salgueiro, Lda, Joaquim & Fernandes, Lda e do comércio local.