XXIII Volta ao Concelho de Loulé Juniores na estrada entre 13 e 15 de abril

Publicado em 03 Abril 2017 por RUA

Numa coorganização entre a Câmara Municipal de Loulé e os clubes – Centro de Ciclismo de Loulé, Club BTT Terras de Loulé e Louletano Desportos Clube – vai estar na estrada, nos dias 13, 14 e 15 de abril, a XXIII Volta ao Concelho de Loulé para o escalão de Juniores.

Prova inserida no calendário da Federação Portuguesa de Ciclismo e que, ao longo dos anos, tem-se assumido como uma das mais prestigiadas para o escalão de Juniores, por aqui já passaram grandes nomes do ciclismo nacional.

Nesta edição já está garantida a presença de equipas portuguesas e espanholas. Garantida está também a competição e o espetáculo aquando da passagem do pelotão por locais emblemáticos do panorama velocipédico internacional, como o Alto da Picota ou o Barranco do Velho.

A volta é constituída por 4 etapas: 1ª etapa em linha com 64km, partida às 16h30; 2ª etapa em linha com 80km (média montanha), partida às 10h00; 3ª etapa contrarrelógio por equipas na Pista Bexiga Peres (Estádio Municipal de Loulé) com 4km (10 voltas à pista de 400mts), partida às 18h00; e 4ª etapa em linha com 117km (montanha), partida às 10h00.

Todas as partidas e chegadas decorrem em frente ao edifício dos Paços do Concelho, à exceção da etapa de pista e a partida da última etapa que será junto do Pavilhão Municipal.

Loulé “Terra de Ciclismo” irá associar-se, uma vez mais, a esta volta para aplaudir a passagem dos jovens ciclistas e o futuro do ciclismo nacional.