XXIII Feira do Folar de São Marcos da Serra realiza-se em formato digital

Publicado em 24 Março 2021 por RUA FM

Com organização da Câmara Municipal de Silves, a XXIII edição da Feira do Folar de São Marcos da Serra decorrerá online, entre os dias 29 de março e 4 de abril, adaptando-se à situação pandémica atual.

Dedicada a celebrar o Folar nas suas mais diferentes formas e sabores, e os produtos mais tradicionais da região, produtores e artesãos juntam-se ao Município de Silves para exporem e venderem os seus produtos na plataforma on-line Silves Comercial (https://silvescomercial.pt/), acessível, também, no site da autarquia em https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1545/xxiii-feira-do-folar-de-s-marcos-da-serra.aspx. Para além dos saborosos e tradicionais folares algarvios, apresentar-se-ão os mais variados produtos gastronómicos e artísticos, criados pelos melhores produtores e artesãos da região.

À vertente comercial, durante todo o fim-de-semana da Páscoa, juntam-se as atividades culturais, com diversas propostas do Município de Silves a decorrer nas suas redes sociais, entre os dias 2 e 4 de abril.

Relembramos que S. Marcos da Serra é uma freguesia do concelho de Silves, conhecida pelas suas características serranas e pelo fabrico do pão e do “Folar”, o “bolo” mais tradicional da Páscoa que complementa qualquer mesa com o seu perfume a canela e erva-doce, decorado com ovos inteiros e feito a partir de uma massa levedada com fermento de padeiro.

O Município de Silves convida todos a desfrutar das iguarias que a Feira do Folar de São Marcos da Serra sempre ofereceu ao longo destas vinte e três edições, este ano de forma diferente, mas igualmente saborosa.

PROGRAMAÇÃO:

Dia 2 de abril (sexta-feira)

12h30 – Masterchef Sénior Online – Folar

18h00 – Animação Musical – Fole’Percussion

Dia 3 de abril (sábado)

11h30 – Vídeo de memória de outras edições da Feira do Folar

18h00 – Animação Musical – Marco António Mamede

Dia 4 de abril (domingo)

18h00 – Animação Musical – Déjà Vu Band