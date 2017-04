XVI Encontro de Psicologia no Algarve realiza-se na UAlg

Publicado em 18 Abril 2017 por RUA

“A Ciência Psicológica na Era Digital” é o tema do XVI Encontro de Psicologia no Algarve, que decorrerá no dia 20 de abril, com início às 09h00, no auditório Teresa Gamito (edifício 1), no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve.

Organizado pelo Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, o Encontro integra uma componente científica e uma de divulgação das instituições parceiras nos estágios curriculares.

A componente de natureza científica é dedicada às novas ferramentas tecnológicas que permitem auxiliar a investigação e a intervenção em Psicologia. Já à componente de divulgação das instituições de acolhimento dos estágios curriculares permitir-lhe-ás apresentar de forma breve o trabalho que nelas é desenvolvido.

Segundo a comissão organizadora “pretende-se que este Encontro possa ser um momento de partilha de conhecimentos e experiências entre as instituições parceiras e o Departamento, proporcionando, simultaneamente, aos futuros estagiários de Psicologia um conhecimento mais aprofundado das atividades desenvolvidas em cada uma delas.