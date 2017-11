XV Moura Encantada regressa a Faro

Publicado em 06 Novembro 2017 por RUA

A cerca de um mês de completar o seu 25º aniversário, a Feminis Ferventis – Tuna Académica Feminina da Universidade do Algarve, volta a brindar a cidade de Faro com mais um Moura Encantada – Festival de Tunas Femininas no Algarve! A 15ª edição do Moura Encantada promete inundar a cidade de muita alegria e musicalidade características das tunas académicas já nos dias 10 e 11 de novembro!

A programação do festival inclui:

* 10 de novembro, 22h00: Noite de Serenatas (Gimnásio Clube de Faro)

* 11 de novembro, 21h00: Noite de Espetáculo (Conservatório Regional do Algarve)

Tunas a Concurso:

As FANS – Tuna Feminina da Universidade de Coimbra;

Legislatuna – Tuna Feminina da Faculdade de Direito da Universidade do Porto;

TFIST – Tuna Feminina do Instituto Superior Técnico;

Tunassa – Tuna Feminina do Instituto Superior de Agronomia (Lisboa);

Tunas Extraconcurso:

Real Tuna Infantina – Tuna Académica Mista da Universidade do Algarve;

TUALLE – Tuna Universitária Afonsina de Loulé;

TUFES – Tuna Feminina Scalabitana do Instituto Politécnico de Santarém;

Versus Tuna – Tuna Académica da Universidade do Algarve

Para reserva de bilhetes e/ou informações: feminisferventis@gmail.com

