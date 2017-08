Xutos e Pontapés no Fim de Ano em Albufeira

Publicado em 23 Agosto 2017 por RUA

Já foi apresentado o programa de Fim de Ano de Albufeira. O Município volta a apostar num cartaz diversificado com cinco dias de atividades para toda a família. Na noite de 31 de dezembro, o palco da Praia dos Pescadores recebe o tão esperado concerto junto ao mar, este ano com dois grandes nomes do panorama musical português da atualidade: Xutos e Pontapés e Agir.

AGIR, nome artístico de Bernardo Correia Ribeiro de Carvalho Costa, é um cantor, compositor e produtor português que saltou para o estrelato em 2015 com o lançamento do seu segundo álbum, “Leva-me a Sério”, de onde são extraídos os singles “Tempo É Dinheiro”, “Parte-me o Pescoço”- que se torna no seu maior êxito- e “Como Ela é Bela”. O álbum tornou-se um grande sucesso, atingindo o nº 1 do top português de álbuns e o galardão de platina (15.000 exemplares). O filho do cantor Paulo de Carvalho e da atriz Helena Isabel vem a Albufeira apresentar o seu terceiro disco, cujo tema de estreia é “Manto de Água”, que conta com a colaboração de Ana Moura.

À meia-noite, quem estiver na zona de Areia de S. João e Oura também vai poder assistir ao fogo-de-artifício que será lançado na praia da Oura. Mas não será só o céu que estará iluminado, a Avenida Sá Carneiro vai ser percorrida por artistas circenses, que prometem surpreender com performances e números de grande impacto visual na Star Parade.

Logo após o fogo-de- artifício, os Xutos e Pontapés iniciam a sua atuação ao ritmo do rock & roll português com que nos têm habituado ao longo de mais de 35 anos de carreira. Tim, Zé Pedro, Kalu, João Cabeleira e Gui sobem pela segunda vez ao palco da Praia dos Pescadores para proporcionarem um espetáculo único com todos os temas que já se tornaram hinos. Donos de uma lista interminável de clássicos, os Xutos cimentam a sua ligação indestrutível com um público fiel, sempre presente à chamada, de braços cruzados em X a celebrar a maior longevidade de uma carreira rock em Portugal