XLVII Grande Prémio dos Reis e 2.ª Grande Corrida da Água convidam Faro a correr

Publicado em 06 Janeiro 2017 por RUA

Faro recebe, no dia 7 de janeiro, mais uma edição do Grande Prémio dos Reis, prova de importância histórica do atletismo regional, que reunirá atletas da modalidade, de relevo nacional e internacional.

Associada a este evento realizar-se-á a 2.ª edição da Grande Corrida da Água, uma competição de caráter lúdico e competitivo para atletas não federados, aberta à população em geral. Esta prova, apoiada pela FAGAR E.M., terá como lema “Beba Água de Faro”.

A iniciativa, promovida pela Associação de Atletismo do Algarve e Câmara Municipal de Faro, terá partida e chegada no Jardim Manuel Bivar e contará com passagens pela Cidade Velha, Largo de São Francisco, Pontinha e Rua de Santo António.

Mais informações e inscrições para a “Grande Corrida da Água” através do contacto 289 870 843, desporto@cm-faro.pt ou em http://www.cm-faro.pt/pt/7840/corrida-da-agua.aspx.