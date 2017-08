XIV Festa da Ria na Fuzeta

Publicado em 14 Agosto 2017 por RUA

A vila da Fuzeta vai receber entre 18 e 24 de Agosto de 2017, a XIVª edição da Festa da Ria, um evento cultural organizado anualmente pela Associação Foz do Êta, que pretende promover e dinamizar a localidade.

A Festa da Ria na sua XIIIª edição acolheu cerca de 20 mil visitantes no decorrer dos 6 dias, um sucesso para um evento realizado por uma Associação sem fins lucrativos e com escassos apoios. A Festa da Ria nesta sua XIVª edição pretende continuar a dar vida e luz à zona ribeirinha da Fuzeta em pleno parque da Ria Formosa. Transmitir a boa imagem da vila e das suas gentes, o seu clima, a sua beleza, o seu comércio e a sua riqueza cultural. Ampliar a vertente gastronómica que tem sido um sucesso, promovendo os pratos típicos da Fuzeta.

Esta mostra cultural designada por “Festa da Ria “espera num futuro próximo atingir notoriedade suficiente, para ser incluída em mais roteiros turísticos algarvios.

Dentro do recinto irão passar artistas nacionais e locais, uma outra aposta da festa é a Feira Criativa com stands com venda de artesanato. Poderão ser também observadas exposições: “Fuzeta o Mar e os Pescadores”, “Fuzeta anos 50” e Fuzeta atual. Este ano na Festa da Ria no espaço exposição será apresentado do livro do Senhor Licínio Amador Tempos de Pesca em tempos de Guerra, sobre o afundamento do lugre bacalhoeiro Maria da Gloria.