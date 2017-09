XIV Feira Medieval de Silves teve cerca de 150 mil visitantes

Publicado em 05 Setembro 2017 por RUA

Apurados os números relativos aos visitantes da XIV Feira Medieval de Silves, conclui-se que foram ultrapassadas as expetativas para o evento, tendo-se atingido os 154 mil visitantes, número superior aos dos anos anteriores.

«Estamos muito satisfeitos por termos, mais uma vez, trazido centenas de milhares de visitantes à nossa cidade, em dez dias de animação que são de grande importância, não apenas para a promoção do nosso território, enquanto espaço onde o património tem grande importância, mas também em termos económico-financeiros, já que o comércio local beneficia grandemente com a organização desta festa», salienta Rosa Palma, Presidente da Câmara Municipal de Silves, a propósito do balanço que se faz da XIV Feira Medieval de Silves.

Cento e noventa expositores, mostrando diversos materiais e gastronomia, enceram as ruas da cidade, nomeadamente o seu centro histórico e a Praça Al-Muthamid, que de há dois anos a esta parte integra o perímetro da Feira e que, ao longo desta edição registou uma excelente afluência de público e contou com um importante reforço nos espetáculos de animação. Aliás, a opinião dos expositores foi bastante positiva relativamente a aspetos como a organização do perímetro, decoração e a animação.

Pelo segundo ano consecutivo o cortejo que abriu diariamente a Feira contou com a participação de todos os grupos de animação (teatro, música, dança, acampamentos, torneio medieval, animação de rua), convidados, voluntários e participantes na Experiência Medieval, procurando evidenciar as personagens principais relacionadas com o tema “Ibn Ammar, de Poeta a Vizir”. O cortejo contou em média com uma participação de 110 integrantes.

Nesta edição de 2017 foi feito um reforço considerável no número de grupos de animação (27), que permitiu a realização de mais de 60 atuações diárias, tendo-se ultrapassado as 600 apresentações nos dez dias em que decorreu o evento, excluindo as duas sessões de torneio medieval e o espetáculo no Castelo.

No que toca ao torneio, o mesmo esgotou em quase todas as sessões, o que demonstra o interesse dos visitantes do evento por esta animação em particular.

Grande sucesso foi o espetáculo criado para esta edição da Feira Medieval de Silves e levado a cena todas as noites no Castelo. Ligado ao tema “Ibn Ammar, de Poeta a Vizir”, nele foram retratados, através do fogo e da dança, alguns dos episódios mais marcantes da vida do Poeta e Governante. A lotação esgotou todas as noites, tendo os espectadores manifestado o seu apreço pela encenação e pelo trabalho de todos os participantes.

No que à decoração diz respeito, existiu uma inovação, já que pela primeira vez os motivos presentes em bandeiras e festões foram padrões iconográficos inspirados em artefactos arqueológicos encontrados no nosso território, o que valorizou a imagem do evento, apostando na sua diferenciação relativamente a outros eventos de recriação histórica.

À semelhança de anos anteriores, a experiência medieval constituiu um dos atrativos do evento, este ano com o banquete a realizar-se no Castelo de Silves, local com animação residente constituída por um acampamento com atividades e ofícios da época, combates e animais exóticos, bem como o já mencionado. Os participantes manifestaram satisfação pela forma como foram acolhidos e o seu agrado por esta forma única de participarem no evento, que lhes permitiu, trajados à época, poderem participar no cortejo, no torneio medieval, no banquete e no espetáculo no Castelo.

Outro dos espaços emblemáticos da Feira Medieval de Silves, o Xilb dos Pequenos, espaço dedicado aos mais novos, teve a participação de 1081 crianças. Os mais novos puderam participar em jogos tradicionais livres, desenho e pintura, construir mosaico islâmico e olaria, tendo passado momentos muito divertidos e de aprendizagem neste local, situado na Praça Al-Muthamid.

Relativamente à campanha “Reciclagem Feira Medieval”, uma aposta na consolidação desta festa como um ECOEVENTO, campanha essa que consistiu na troca de resíduos por ingressos para feira e/ou espetáculos, podemos registar a participação 133 munícipes, o que representa, grosso modo, uma duplicação do número de participantes, comparativamente às edições de 2015 e 2016. Esta campanha permitiu que meia tonelada de resíduos fossem encaminhados para reciclagem, mais concretamente, 461 kg de resíduos recicláveis, dos quais 266 kg de papel/cartão e 195 kg de plástico/metal. Estes valores representam, igualmente, uma duplicação face aos quantitativos das duas anteriores edições.

Sendo a Feira Medieval de Silves, como já referimos, um Ecoevento, salienta-se que a separação de resíduos efetuada por expositores e participantes traduziu-se no encaminhamento para reciclagem 3,2 toneladas de resíduos seletivos, o que representa um aumento de 36% face a 2016. Foram encaminhados para reciclagem 1,4 toneladas de embalagens, 1,12 toneladas de papel/cartão e 0,68 toneladas de vidro. Em suma, o conjunto das atividades de gestão de resíduos associadas à Feira Medieval de 2017 garantiram o encaminhamento para reciclagem de 3,7 toneladas de resíduos seletivos, o que representa um acréscimo de 48% face a 2016.

«Tendo em consideração todos estes dados, fazemos um balanço bastante positivo deste evento, o que não nos impede, naturalmente, de considerarmos ser importante repensá-lo a cada edição, de modo a que possamos melhorá-lo», afirma Rosa Palma, a propósito. «Não podemos deixar de agradecer a todos quantos se envolveram e empenharam, mais uma vez ou pela primeira vez, no trabalho de planeamento, preparação e execução deste evento, pois o esforço de todos é a garantia do seu sucesso», salienta a autarca, deixando «um muito obrigada a funcionários, voluntários, residentes, expositores, associações, coletividades, clubes, comerciantes locais, grupos de animação, patrocinadores, parceiros, instituições, imprensa e visitantes».