XIV Feira Medieval de Silves com inscrições abertas

Publicado em 07 Junho 2017 por RUA

Estão abertas até ao próximo dia 18 de junho, o período de inscrições para todos os que desejem participar na XIV Feira Medieval de Silves. O evento, promovido pela Câmara Municipal de Silves, decorre de 11 a 20 de agosto.

Todos os que desejem montar uma taberna ou criar um espaço com outro tipo de atividade deverão fazer as suas inscrições online em www.feiramedievaldesilves.pt. Nesta plataforma estão disponíveis todas as informações relativas a documentos necessários para a inscrição, bem como o regulamento da Feira Medieval, que entrou em vigor, no dia 25 de maio de 2017.

As decisões relativas às candidaturas serão comunicadas até dia 30 de junho.

O telefone 282 440 832 e o endereço de correio eletrónico feira.medieval@cm-silves.pt são os contactos disponíveis para o esclarecimento e fornecimento de informação adicional sobre a iniciativa.