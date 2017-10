Xinobi junta-se aos Metronomy para uma noite no Coliseu

Publicado em 24 Outubro 2017 por RUA

Na próxima segunda-feira, 30 de outubro, os Metronomy trazem ao Coliseu dos Recreios o novo álbum,”Summer ’08″, e temas como “The look”, “The bay” e “Love Letters”.

Xinobi actua na primeira parte do concerto, com o seu segundo álbum, “On The Quiet”, lançado em Março deste ano, que chegou a alguns dos melhores festivais e clubes da europa.

Joe Mount, líder e alter-ego de Metronomy, que ao vivo é acompanhado por quatro músicos, promete uma viagem funkadélica electro-pop, o warm up ideal para o Halloween.

Já Xinobi, que andou em digressão pelo mundo com Moullinex, partilha a escola funkadélica de Metronomy. Juntos transformarão o Coliseu numa verdadeira pista de dança.