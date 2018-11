X-Wife lançam novo single e vídeo “Boom Shaka Boom”

Publicado em 28 Novembro 2018 por RUA

Os X-Wife fecham o ano de lançamento do disco homónimo com chave de ouro e estreia o novo teledisco e single “Boom Shaka Boom“.

Depois de um ano em que os X-Wife editaram o seu 5.º disco de originais e passaram por festivais como o Vodafone Paredes de Coura e palcos de Lisboa ao Porto, de Coimbra aos Açores, a banda composta por João Vieira, Rui Maia e Fernando Sousa estreia agora o novo teledisco para o segundo single de “X-Wife“, num vídeo realizado por André Tentugal.

“Boom Shaka Boom” é um dos temas mais dançáveis do novo disco dos X-Wife, é esta energia que contagia o próprio vídeo que, nas palavras de André Tentugal “ilustra, de forma metafórica, um exorcismo, um acto de libertação onde a personagem decide romper com o seu universo materialista (neste caso representado pelo seu carro) e iniciar um ritual de regresso às origens.”

São 10 os temas que compõem “X-Wife”, um disco que nos chega quase 7 anos depois do último registo de originais da banda. E, mais uma vez, 10 canções trabalhadas ao mais ínfimo pormenor. Em homenagem a um dos seus álbuns, “Are You Ready For a Blackout”, os X-Wife lançam com este disco a sua própria editora, Blackout, passando a ser a banda responsável pelas suas edições independentes.

“X-Wife” encontra-se em venda física e digital através dos links: https://apple.co/2DkiFyf e em rastilhorecords.com.

Os X-Wife apresentam no próximo dia 21 de dezembro o novo disco no Sons à Sexta, no Fundão, num espetáculo que começa às 22H30.