World Café dedicado à Cultura do Algarve  

No dia 19 de maio há um World Café aberto ao público dedicado à Cultura do Algarve.

A iniciativa está marcada para as 17h30, e encerra um conjunto de ações realizadas nas últimas semanas com o intuito de discutir e construir o futuro da Cultura do Algarve. Os contributos dos participantes serão depois integrados no documento “Cultura Algarve Horizonte 2030”.

O World Café é uma metodologia de partilha e discussão em grupo, bastante utilizada em todo o mundo, sendo muito útil para estimular a criatividade, explorar temas relevantes e criar espaço para que a inteligência coletiva possa emergir. É justamente o que se pretende que aconteça em torno da cultura do Algarve: uma troca viva de ideias sobre o futuro, a valorização do setor e da própria região.

A AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, numa parceria com a Faro 2027 – Candidatura a Capital Europeia da Cultura, a Direção Regional de Cultura do Algarve e a Universidade do Algarve, convida o público em geral a participar nesta conversa. A ideia, com o nome World Café a dar o mote, é que a iniciativa decorra de forma informal, descontraída, como se os participantes estivessem, de facto, numa mesa de café.

Embora o evento seja virtual, a organização compromete-se a recorrer a metodologias que permitam criar dinamismo e gerar oportunidades para que todos participem, como aconteceria presencialmente. Os interessados podem obter mais informações e fazer a inscrição em https://www.faro2027.eu/estrategiaculturalalgarve.html.

Os contributos dos participantes neste World Café serão integrados no documento “Cultura Algarve Horizonte 2030”, que deverá estar concluído até ao final do verão. O texto vai servir para orientar os municípios e as entidades regionais, enquadrando as políticas públicas para a transformação e desenvolvimento da região em torno da indústria cultural e criativa.

