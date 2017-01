Publicado em 13 Janeiro 2017 por RUA

Sob o mote “Sol, praia…e segurança! Até quando teremos praias?”, a equipa da EurOcean, uma fundação que integra 13 grandes intuições europeias de investigação em ciências e tecnologias do mar, realiza um workshop sobre erosão costeira e turismo, o primeiro de vários eventos sobre RRI (Responsible Research and Innovation) que o projecto MARINA (Marine Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities) irá organizar até 2018 em Portugal.

O workshop terá lugar no histórico Café Aliança, em Faro, a 21 de Janeiro, entre as 12h e as 17h e nele participarão representantes do Estado, agentes do turismo, cientistas, organizações ambientais, gerentes de empresas e cidadãos. Estes irão ser envolvidos numa troca de ideias sobre vários aspetos da gestão costeira e do turismo para, em conjunto, definir um plano de ação, cujas medidas e sua priorização terão de respeitar as perceções e interesses de todos.

Ao longo dos próximos três anos, o projeto MARINA, cujo financiamento provém do programa comunitário Horizonte 2020, procurará implementar a RRI em assuntos marinhos pertinentes para a sociedade em toda a Europa. Tais incluem alterações climáticas, energias renováveis, turismo, pesca e aquacultura, poluição marinha, exploração do fundo do mar, entre outros.

A RRI consiste numa abordagem inovadora a todo o processo de investigação científica e apoia-se em seis pilares: envolvimento de todos os stakeholders incluindo cidadãos, acesso total aos resultados da ciência, ensino de ciência, igualdade de géneros, ética e novos modelos de governação que contemplem os pilares anteriores. Pressupõe que a ciência dê mais repostas às mais importantes questões da sociedade, algo que se pretende venha a ser definido por todos. É precisamente isso que vai suceder no Café Aliança já no dia 21.

A União Europeia, ao tornar a RRI numa das suas prioridades até 2020, pretende criar condições para que seja possível retirar mais retorno do investimento feito em ciência e, assim, ajudar cidadãos, governantes e empresários a melhor intervir, tomar decisões e gerir empresas. O MARINA contribuirá para este fim também através de uma plataforma de partilha pública de conhecimento semelhante a uma rede social, que será disponibilizada em breve.

Embora no Verão tendamos a esquecê-lo, as grandes tempestades de Inverno, como a Hercules, que em Janeiro de 2014 causou danos muito avultados em toda a Europa, irão demonstrar, vez após vez, quão grave é a erosão costeira em Portugal. Contudo, à medida que os areais vão desaparecendo e as arribas caem, o turismo de sol e praia não pára de crescer.

A EurOcean convida a comunicação social a dar cobertura ao evento e informa que se encontrará disponível para prestar melhores esclarecimentos durante a sua estadia em Faro entre 19 e 22 de Janeiro 2017.