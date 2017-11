Wolf Alice confirmados Nos Alive’18

Publicado em 29 Novembro 2017 por RUA

Os Wolf Alice são a primeira confirmação para o dia de arranque do NOS Alive’18. A banda londrina nomeada para um Grammy vai subir ao Palco Sagres dia 12 de julho para apresentar o segundo registo de estúdio “Visions of a Life”, lançado no passado dia 29 de setembro.

“Visions of a Life”, sucessor do aclamado disco de estreia “My Love is Cool”, veio para provar porque já há quem rotule a banda como um dos maiores nomes do rock alternativo mundial. O segundo álbum de estúdio foi produzido em LA pelo consagrado músico e produtor Justin Meldal-Johnsen, conhecido por trabalhos de bandas como Beck, Nine Inch Nails, M83 e Air. A banda gosta de salientar que apesar de gravado em Los Angeles, este não é um álbum de clichés e vai surpreender muitos dos fãs. O novo trabalho já foi considerado como um dos melhores discos do ano, por títulos como Q Magazine, NME e Drowned in Sound.

“My Love Is Cool”, lançado em 2015, foi um sucesso imediato, tendo atingido o #2 nas tabelas britânicas e o #12 na tabela alternativa da Billboard, levando a banda a ser mencionada como a melhor aposta do indie britânico dos últimos tempos. Nos dois anos seguintes o grupo foi nomeado nos prémios Grammy, Brit Award, Mercury Prize, Ivor Novello Award, tendo vencido dois NME Awards, um iTunes Award e um UK Festival Award.

O quarteto é formado por Ellie Rowsell (voz, guitarra), Joff Oddie (guitarra, voz), Theo Ellis (baixo) e Joel Amey (bateria, voz).

A edição do NOS Alive’17 ficou marcada como a mais bem sucedida de sempre tendo esgotado na totalidade a três meses da abertura de portas, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

​O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

Cartaz já anunciado: Future Islands, Mallu Magalhães, Queens Of The Stone Age, Real Estate, The National e Wolf Alice.