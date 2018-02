Wizkid, Mundo Segundo & Sam the Kid e Piruka no MEO Sudoeste

Publicado em 28 Fevereiro 2018 por RUA

Em plena estação de inverno, a contagem decrescente para o verão é feita ao ritmo das novidades da próxima edição do MEO Sudoeste. De 7 a 11 de agosto, quem se deslocar até à Zambujeira do Mar vai ter à sua espera um ambiente incrível, com praia, campismo amigos e, claro, a melhor música. Depois de confirmações de nomes como Shawn Mendes ou Hardwell, há mais três novidades que prometem adicionar ainda mais qualidade ao cartaz deste ano do MEO Sudoeste: Wizkid, Mundo Segundo & Sam the Kid e Piruka.

O nigeriano Wizkid não se lembra da sua vida sem o amor pela música. Começou a gravar as primeiras canções com apenas 11 anos de idade, acompanhado da banda Glorious Five, um grupo formado por si próprio e pelos amigos da igreja que frequentava. O primeiro disco a solo

chegou em 2011. “Superstar” foi aclamado tanto pelo público como pela crítica local e o título tem algo de profético: de facto, e em pouco tempo, Wizkid fez-se uma superestrela no universo da música africana. O segundo disco, “Ayo”, foi editado em 2014, e conta com as participações de gente tão cotada como Akon ou Wale. O nome de Wizkid chega definitivamente a todo o muindo, mas o jovem não acusa a pressão e edita mais um disco muito recomendável: “Sounds From The Other Side”, editado em 2017, tem tudo aquilo que caracteriza o som de Wizkid: afrobeat, r&b, dancehall e até reggae, tudo ao serviço de boas canções como são “African Bad Gyal” ou “Come Closer” (também com Drake). Este é mais um talento que vai passar dia 9 de agosto pelo MEO Sudoeste, no palco MEO.

A parceria entre Sam The Kid e Mundo Segundo vem de longe e moldou-se em palco. Um vem de Gaia e o outro de Chelas. No meio dos dois há uma história longa de dedicação à causa das rimas e das batidas. E em segredo, têm cozinhado um álbum feito a duas vozes e quatro mãos, que promete ficar para a história do hip hop nacional…

Mundo Segundo é o líder do grupo Dealema, responsáveis por alguns dos melhores momentos do hip hop nacional, incluindo o muito

aplaudido “Alvorada da Alma”. Sam The Kid já é sinónimo de hip hop em português, um dos mais fortes símbolos que esta cultura gerou entre nós. Discos como “Sobretudo”, “Beats Vol. 1: Amor” ou “Praticamente” são clássicos de toda a música portuguesa. “Brasa” foi o último single a ser desvendado pela dupla. Com Zacky Man dos Supa Squad na voz e o lendário produtor americano Marco Polo (que coleciona colaborações com nomes da nata americana como Talib Kweli, Masta Ace ou DJ Premier), “Brasa” promete incendiar o YouTube, juntando-se assim a temas como “Tu Não Sabes” ou “Também Faz Parte” (em conjunto acumulam mais de 8 milhões de visualizações). Prevê-se, portanto, um público afinado na próxima edição do MEO Sudoeste, dia 10 de agosto, no Palco MEO.

André Silva é Piruka, assim conhecido para o mundo do hip hop nacional. Com uma juventude marcada por problemas, Piruka refugiou-se na música para exprimir os seus sentimentos e relatar as suas vivências através de um rap mais “cru”, sem artifícios. Conhecido por ser mestre do improviso, arrasa nos palcos nacionais desde 2013. O rapper português tem o condão de cativar vários públicos com um estilo muito pessoal, marcado por um padrão lírico e temático bem identificativo. Hoje em dia é um dos rappers mais talentosos do país e, por isso, é certo que serão muitos aqueles que vão estar prontos a aplaudir as suas músicas no dia 8 de Agosto, no Palco MEO, do MEO Sudoeste.

