Wild Beasts e Kodaline confirmados no NOS Alive’17

Publicado em 20 Dezembro 2016 por RUA

Wild Beasts e Kodaline são as mais recentes confirmações para a 11.ª edição do NOS Alive. A banda britânica Wild Beasts vem a Portugal apresentar o disco “Boy King”, editado em agosto deste ano, e que figurou nas listas de álbuns do ano da revista NME e da Rough Trade. A banda atua no Palco Heineken dia 07 de julho, no mesmo dia dos já anunciados Foo Fighters, The Kills e Warpaint.

Com cinco discos e quatro EPs na bagagem, foi em 2009 com o disco “Two Dancers” que os Wild Beasts chamaram a atenção da crítica especializada, tendo sido nomeados para o Mercury Prize, um dos mais importantes prémios da Música contemporânea, ao lado de nomes como Florence & The Machine, Friendly Fires, La Roux e Kasabian.

Conhecidos pela originalidade da sua sonoridade, é também a voz distinta do vocalista Hayden Thorpe a responsável da reinvenção da Pop eletrónica, fazendo dos Wild Beasts uma das bandas inglesas mais frescas e entusiasmantes da atualidade.

Já os irlandeses Kodaline atuam a 08 de julho no Palco NOS do Passeio Martítimo de Algés, juntando-se nesse dia aos já anunciados Depeche Mode e Imagine Dragons. Na bagagem o quarteto de Dublin traz dois discos de sucesso e a promessa de um novo trabalho para 2017.

Após o lançamento de dois álbuns triunfantes, os Kodaline já começaram a revelar pistas sobre um novo longa duração para 2017. Os dois primeiros discos, “In a Perfect World” (2013) e “Coming Up for Air” (2015), conquistaram vertiginosamente a crítica e o público e garantiram à banda um lugar de destaque nas tabelas mundiais.

Os Kodaline são Steve Garrigan (voz, guitarra, teclados, bandolim e harmónica), Mark Prendergast (guitarra, voz secundária e teclados), Vinny May (bateria e percursão) e Jason Boland (baixo e voz secundária).

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2017. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais.

Artistas já confirmados: Alt-J, Depeche Mode, Foo Fighters, Imagine Dragons, Ryan Adams, The Kills, The Weeknd, The xx, Warpaint e Wild Beasts e Kodaline.