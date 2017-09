Wenner Gren Foundation atribui bolsa a investigadora do Centro de Arqueologia da UAlg

Publicado em 21 Setembro 2017 por RUA

Ana Abrunhosa, doutoranda da Universidade do Algarve e investigadora do Interdisciplinary Centre for Archaeology and Evolution of Human Behaviour (ICArEHB), vai receber uma bolsa da Wenner Gren Foundation para desenvolver trabalho de campo no âmbito do seu projeto de doutoramento, intitulado “Raw Material procurement strategies from Pinilla del Valle’s Neanderthals”.

Este projeto, que inclui trabalho de prospeção arqueológica na região de Guadarrama, em Madrid, irá centrar-se na ocupação Neandertal e tem como objetivo a identificação das fontes de matéria-prima e a compreensão do uso e impacto dos recursos disponíveis na tecnologia de fabrico dos artefactos.

Nuno Bicho, docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da UAlg e diretor do ICArEHB é o orientador da tese e do financiamento agora atribuído, que ronda os 20 mil dólares.

Mais informações sobre esta bolsa: http://www.wennergren.org/grantees/abrunhosa-ana-cordeiro-de-sousa-gomes