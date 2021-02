Webinar “Uma União Europeia da Saúde?” com eurodeputados portugueses

Publicado em 16 Fevereiro 2021 por RUA FM

Sexta-feira, 19 de fevereiro, às 10h00 (hora de Lisboa), o Parlamento Europeu em Portugal organiza um webinar sobre a União Europeia da Saúde com eurodeputados portugueses membros da Comissão do Ambiente e da Saúde Pública.

Os deputados Sara Cerdas (PS, S&D), Lídia Pereira (PSD, PPE), João Ferreira (PCP, GUE/NGL) e Nuno Melo (CDS-PP, PPE) vão debater o papel da UE nas questões de saúde, moderados por Filipe Caetano, jornalista da TVI.

O debate é aberto ao público e pode ser acompanhado na página do Facebook do Parlamento Europeu ou no estúdio virtual do Parlamento Europeu em Portugal (https://pe-portugal.cdntv.eu/).

Os jornalistas interessados em colocar questões podem fazê-lo na “sala de imprensa virtual”. Devem registar-se por e-mail para raquel.patricio@ep.europa.eu ou vera.ramalhete@ep.europa.eu para obterem os dados de acesso.

Imagens vídeo do debate com qualidade de retransmissão e o audio do debate podem ser igualmente pedidos pela comunicação social para os mesmos e-mails.

Contexto:

O Parlamento Europeu quer que as instituições europeias e os Estados-Membros retirem os devidos ensinamentos da crise da COVID-19, reforcem a cooperação e criem uma União Europeia da Saúde.