Web Summit dá o mote para a folia do Carnaval de Loulé 2018

Publicado em 22 Janeiro 2018 por RUA FM

Nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, a animação vai invadir a Avenida José da Costa Mealha, em Loulé, durante três dias de desfile daquele que é o mais antigo corso carnavalesco de Portugal. Este ano, o tema para esta paródia que atrai milhares de visitantes vai ser “Carnaval Summit de Loulé”, numa brincadeira à cimeira mundial dedicada à tecnologia e empreendedorismo que decorreu nos dois últimos anos em Lisboa.

Em Loulé, o Carnaval volta à tradição do corso em três dias seguidos (domingo, segunda e terça-feira), ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos com o desfile a sair para a rua no sábado em vez da segunda-feira.

Se a sátira política, social ou desportiva continua a ser um dos principais ingredientes deste desfile, também os carros alegóricos (este ano serão 14) são um motivo para que os foliões escolham Loulé para festejar o Carnaval “à grande e à louletana”. Uma equipa de artistas e criativos elabora, ao longo de meses, os carros que nestes dias encantam o público pela beleza, colorido e imaginação com que são concebidos.

Os principais temas e factos que marcaram a vida nacional e internacional estarão representados nestes carros alegóricos, com as várias centenas de figurantes a encarnarem as personalidades que estiveram em destaque. Ano após ano, Cristiano Ronaldo tem sido um dos reis da festa louletana e, em 2018, volta a sentar-se no trono, num carro dedicado ao Mundial de Futebol que este ano decorre na Rússia, com Vladimir Putin a dar as boas-vindas. E no campo futebolístico, não podia faltar a rivalidade entre os três grandes. Desta vez, os presidentes do Sporting e FC Porto vão fazer uma caça à águia encurralada na “central de emails”.

Na política nacional, a “geringonça” prepara-se para participar na festa web summit num cruzeiro muito animado. Do Governo para a Europa, Mário Centeno junta-se a Angela Merkhel num carro dedicado às finanças da União Europeia.

Estes são alguns dos episódios retratados em mais uma edição do Carnaval de Loulé. Grupos de animação em representação das associações do Concelho, escolas de samba com as esculturais bailarinas prontas para horas de muito ritmo no pé, gigantones e cabeçudos juntam-se à festa.

Um detalhe comum a todos os carros alegóricos deste desfile será a alusão à tecnologia que estará não só nos carros mas em toda a decoração do recinto, apresentando, assim, um mundo virtual neste sambódromo louletano.

Este ano o Carnaval de Loulé homenageia mais uma das figuras que contribuíram para engradecer a sua história: Fernando Semião. Depois de Júlio Guerreiro “Cachola”, Inácio Nunes “Favas”, José Baptista, Professor Duarte e Luís Furtado, é a vez deste folião que, ano após ano, deu vida ao corso com a sua boa disposição ser recordado durante o desfile.

Com mais de um século de história, o Carnaval de Loulé é uma manifestação etnográfica ímpar, tradição bastante enraizada, e que constitui o principal cartaz do Algarve durante a chamada época baixa do turismo.

Esta é, pois, uma oportunidade para os muitos foliões que escolhem esta altura do ano para uma escapadinha conhecerem uma cidade que é sede do maior concelho algarvio, localizada no barrocal, repleta de tradições e História.

O desfile arranca às 15h00. O preço das entradas é de 2 euros. As receitas arrecadadas irão reverter para causas solidárias e também para as associações participantes no corso.

Baile de Gala e atividades desportivas

Para além do desfile que acontece durante três dias, o programa de Carnaval de Loulé 2018 apresenta uma série de atividades que pretendem dinamizar a cidade nesta época do ano em que são muitos os turistas que escolhem Loulé para umas miniférias.

O Baile de Gala dedicado ao “Loulé Summit” irá reunir os foliões na noite de segunda-feira, dia 12, no “Palácio” do NERA, na Zona Industrial, que irá transformar-se numa espécie de panteão nacional, recriando o muito falado evento de encerramento do Lisboa Web Summit. Pretende-se que esta seja uma noite cheia de glamour e folia. O público é convidado a vestir-se de acordo com o tema e a participar nesta festa animada pela Arte & Música Big Band e Banda Fora D’Horas.

O Desporto irá também estar em destaque nestes dias, com eventos emblemáticos nos calendários das respetivas modalidades nesta altura do ano: Torneio Internacional de Vela Carnaval de Loulé (10, 11 e 12 de fevereiro, em Vilamoura), Marcha-Corrida de Carnaval (9 de fevereiro, com partida na Praça da República, a partir das 20h00), Etapa Regional de Surf (10 e 11 de fevereiro, Praia da Falésia, das 8h00 às 18h00), Grande Prémio de Atletismo Carnaval de Loulé (11 de fevereiro, 9h30, Avenida José da Costa Mealha) ou Vilamoura Atlantic Tour (arranca dia 13 de fevereiro).