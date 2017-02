Walking Festival Ameixial de regresso em Abril

Publicado em 02 Fevereiro 2017 por RUA

A 5ª edição do Walking Festival Ameixial (WFA) está em contagem decrescente e são muitas as novidades. Nos dias 28, 29, 30 de Abril e 1 de Maio, a aldeia de Ameixial volta a receber um dos principais eventos dedicados a caminhadas em Portugal que em 2016 acolheu cerca de 500 participantes, de vários pontos do país e do estrangeiro.

Em 2017, o WFA assume-se como o Festival de Caminhadas do Algarve estendendo-se a outros locais da região, nomeadamente Salir, Querença, Alportel ou Monchique. Este ano o Festival conta novamente com um vasto leque de actividades, incluindo as já habituais caminhadas e os workshops, mas também palestras, uma conferência internacional, momentos musicais e de dança colectiva, exposições, intervenções artísticas, provas de gastronomia local, programa de actividades para famílias, mercadinho, entre muitas outras.

São mais de 40 as caminhadas que se irão realizar onde, para além dos percursos habituais pelo Ameixial, Azinhal dos Mouros, Revezes e Corte D’Ouro, há muitas caminhadas especiais, temáticas, familiares onde se destacam a do Vascão, as Inclusivas para pessoas com necessidades especiais, as das Gentes da terra do Ameixial, entre outras.

O tema da misteriosa escrita do Sudoeste continua a afirmar-se como elemento de identidade deste evento que novamente procura promover a Serra do Caldeirão e o seu potencial para a prática do turismo de Natureza e Cultural, bem como acrescentar um retorno directo na economia local e ser uma referência nacional neste tipo de actividades.

A 5ª edição do Walking Festival Ameixial vai dar ainda muita atenção à sua sustentabilidade ambiental e reduzir a pegada ecológica do evento, resultado das parcerias estabelecidas. Uma com a CP (Comboios de Portugal), com descontos nas viagens de comboio até à estação de Loulé, de onde será possível depois obter transporte para essa cidade e daí até ao Ameixial. Pretende-se fomentar, desta forma, o uso colectivo de transportes e reduzir a pegada ecológica do evento. E outra com as Águas do Algarve que irá fomentar uma campanha de eliminação do uso do plástico.

Está ainda prevista uma acção de reflorestação a decorrer posteriormente, no Outono, como compensação às emissões de carbono realizadas durante o Festival.

Outra novidade em 2017 é o forte reforço das condições de alojamento em Ameixial. Ao abrigo da parceria com a empresa “Sleep em All” irão ser instaladas 40 tendas glamping naquela aldeia, de forma a acolher com maior conforto as centenas de participantes esperados. Em paralelo, procurar-se-á aumentar a oferta de gastronomia local junto dos estabelecimentos existentes e em momentos de convívio colectivo.

O 5º Walking Festival Ameixial vai crescer significativamente em 2017 e procura, igualmente, uma maior afirmação internacional. Com esse objectivo, está em curso uma geminação com o Gran Canaria Walking Festival (http://www.grancanariawalkingfestival.com/en/), evento irmão com o qual se preveem organizar várias acções conjuntas de promoção e divulgação.

O WFA (https://www.facebook.com/WFAmeixial/) é um evento sem fins lucrativos, promovido pela QRER – Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade em parceria com a Câmara Municipal de Loulé e a Junta de Freguesia de Ameixial, e conta com os apoios da Região de Turismo do Algarve, dos Comboios de Portugal (CP), Águas do Algarve, da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC), do Grupo Desportivo de Ameixial, do Museu Municipal de Loulé e do jornal Sul Informação, Ana Aeroportos e o IPDJ, entre outros. A Organização do evento está a cabo da Proactivetur e do Projecto ESTELA que desde início são os principais impulsionadores da iniciativa.

As inscrições do 5º Walking Festival Ameixial podem ser feitas a partir do dia 19 de Fevereiro na página de internet do Festival www.wfameixial.com e tem um valor simbólico de inscrição de 5€ que reverte para as acções de sustentabilidade ambiental e de apoio logístico.