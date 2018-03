Walking Festival Ameixial a internacionalizar a serra

Publicado em 09 Março 2018 por RUA

O WFA – Walking Festival Ameixial vai realizar a sua 6ª edição que terá lugar nos dias 27, 28 e 29 de Abril de 2018. Os objectivos iniciais mantém-se: atrair visitantes à freguesia de Ameixial para que, durante três dias, percorram diversos percursos, conheçam os valores locais, saboreiem as gastronomia tradicional e contribuam para o crescimento do turismo de natureza no Algarve, em particular da serra do Caldeirão.

As grandes directrizes para esta edição são: ser mais inclusiva, mais amiga do ambiente e mais internacional. Para tal, a organização integra três caminhadas inclusivas (seniores, cegos e deficientes motores) no seu programa; promove parceria com a hotelaria do concelho e garante transporte colectivo gratuito em autocarro aos participantes de Loulé até ao Ameixial, com paragens estratégicas em Querença, Barranco do Velho e Cortelha. E pela primeira vez, serão realizadas caminhadas exclusivamente em língua estrangeira para os turistas e residentes estrangeiros.

Tendo a ambição de crescer de uma forma sustentada e direcionada para um público mais internacional, o festival endereçou convites a várias entidades que são bons exemplos de promoção e comunicação de destinos de natureza. Todos irão partilhar a sua experiência no dia 27 de Abril, na Junta de freguesia de Ameixial, numa sessão que contará com a presença da Secretaria de Estado do Turismo.

A par das caminhadas, o património continua a ser uma das peças-chave do festival. As intervencões “Paisagem e Memória” com inspiração na escrita do sudoeste voltarão a realizar-se durante o fim-de-semana de 28 e 29 de Abril, mas com uma nova artista.

Outra novidade: o WFA – Walking Festival Ameixial integra o calendário de festivais de caminhadas AWS – Algarve Walking season. Este projecto regional é uma iniciativa da Cooperativa QRER com o apoio da Região de Turismo do Algarve.

As inscrições online já estão abertas no website oficial do evento – www.wfameixial.com – onde é possível encontrar informação detalhada sobre as caminhadas, actividades, alojamento, refeições e transporte. A participação no festival tem um valor simbólico de 6€ por participante, com entrada gratuita para crianças até aos 12 anos.

O WFA é organizado pela Cooperativa QRER, com o apoio da Região de Turismo do Algarve, Câmara Municipal de Loulé, Junta de freguesia de Ameixial, Proactivetur e Projecto Estela.