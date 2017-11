Vodafone Mexefest – Samuel Úria convida Ana Bacalhau & Gisela João e Jessie Ware cancela a atuação

Publicado em 16 Novembro 2017 por RUA

Faltam poucos dias para o festival mais cool do outono lisboeta. Nos dias 24 e 25 de novembro, a Avenida da Liberdade, em Lisboa, volta a encher-se de um público ávido pela melhor música do momento para mais um Vodafone Mexefest. São muitos os talentos que preenchem o cartaz desta edição, aos quais se junta uma surpresa de última hora: Samuel Úria, que atua dia 24, no Cinema São Jorge – Sala Manoel de Oliveira.

O músico português não vem sozinho e chama duas das vozes e personalidades femininas que mais admira e respeita no panorama musical português: Ana Bacalhau, para quem criou “Só Querer Buscar”, canção incluída no disco de estreia a solo da artista e que se escutará no São Jorge; e Gisela João, com quem ‘flirta’ artisticamente desde a estreia em disco da fadista. Esta admiração mútua dará frutos muito em breve, com o lançamento de material inédito.

De “Carga de Ombro” escutar-se-á, seguramente, o tema homónimo que deu título ao disco, “É Preciso que eu Diminua” ou “Dou-me Corda”, mas a noite não terminará sem que Samuel percorra as canções mais representativas da sua discografia – “Teimoso”, “Não Arrastes O Meu Caixão”, “Espalha Brasas” ou “Lenço Enxuto”.

Por conflitos de última hora da agenda da artista, alheios á organização do festival, Jessie Ware não vai poder atuar no Festival, mas promete voltar:

“I’m so sorry that I won’t be performing at Mexefest this year. I adore Lisbon and will make sure I’m back sooner rather than later! Again, so sorry, I can’t wait to play for you all. All my love, Jessie”

Aqueles que queiram a devolução do seu bilhete, devem efectuar o seu pedido no local onde o adquiriram, até ao dia 22 de novembro.

A atuação de Destroyer passa assim para o Coliseu dos Recreios, no mesmo dia e hora prevista para o concerto de Jessie Ware.