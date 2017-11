Vodafone Mexefest exibe documentário “Charles Bradley: Soul of America”

Publicado em 20 Novembro 2017 por RUA

Numa homenagem à lenda da soul norte-americana, o Vodafone Mexefest vai exibir o documentário “Charles Bradley: Soul of America”. O músico – que esteve confirmado para a edição deste ano e de 2016 do Festival, mas infelizmente não conseguiu marcar presença –, faleceu em setembro sem ter tempo para realizar tudo o que gostaria. Nem tão pouco ser ouvido vezes suficientes pelos seus fãs, e receber em troca os aplausos de gratidão que merecia.

Para celebrar a magia da sua música, o Vodafone Mexefest mostra o documentário que conta a história de uma vida difícil, de pobreza e tragédia, e de uma carreira que começou tarde demais, em 2011, aos 62 anos, com o álbum de estreia “Time for Dreaming”. Um disco enorme de música soul, que acabaria por dar a Charles Bradley o reconhecimento que devia ter chegado mais cedo, mas com que será para sempre lembrado.

“Charles Bradley: Soul of America” vai ser exibido no sábado, dia 25, na sala 3 do Cinema São Jorge, às 18h00, para quem tiver pulseira do festival, até ao limite da lotação da sala.

O Vodafone Mexefest contribui, assim, para manter viva a memória daquele que era um dos nomes mais desejados pelo público do Festival e uma das vozes e das almas mais inspiradoras dos últimos anos.