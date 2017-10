Vítor Bacalhau lança “Cosmic Attraction”

Publicado em 10 Outubro 2017 por RUA

Depois de dois anos de tour com o seu álbum de estreia Brand New Dawn, Vítor Bacalhau lança agora seu segundo álbum , Cosmic Attraction.

Dirty Little Girl foi o primeiro single lançado em Junho deste ano. Neste mês de Outubro lançamos o segundo single intitulado “Old Soul” com a participação especial de Budda Guedes.

O concerto de lançamento de Cosmic Attraction já tem dia e hora marcada. Será em Braga no Theatro Circo no dia 3 de Novembro. Este concerto está inserido no 1.º Festival Internacional de Blues de Braga, o ”Nova Arcada Braga Blues”. Os bilhetes já estão à venda.

De forma a capturar toda a energia deste Power Trio, Cosmic Attraction foi gravado sem overdubs, sem metrónomo e sem munição.

Este novo trabalho de Vítor Bacalhau é sem dúvida um reflexo dos inúmeros concertos tocados pela banda nos últimos anos, e também de novas experiências e vivências na vida do músico.

Cosmic Attraction foi gravado nos Estúdios da Mobydick Records e conta com a produção, gravação e mistura de Budda Guedes. Masterizado por Frederico Cristiano, no Mechanical Heart – Mastering Sessions.

O álbum estará disponível nas plataformas digitais no dia 3 de Novembro.