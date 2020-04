Visita dos Membros do Governo: atividades do ABC – Algarve Biomedical Center, relacionadas com a pandemia da COVID – 19 no Algarve

Publicado em 01 Abril 2020 por RUA FM

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), Manuel Heitor, visita esta quarta-feira, dia 1 de abril, a partir das 11 horas, os laboratórios do Centro de Investigação de Biomedicina (CBMR) da Universidade do Algarve , nos quais estão a ser analisadas as colheitas de despistagem à COVID-19 feitas aos utentes e funcionários dos lares de terceira idade do Algarve.

Nos seus laboratórios, o CBMR desenvolve também neste momento um meio líquido para a conservação de zaragatoas, utilizadas na testagem do novo coronavírus.

O MCTES faz-se acompanhar pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, pela Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira.

O CBMR resulta do consórcio entre o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e a Universidade do Algarve, assumindo mais tarde a denominação de ABC – Algarve Biomedical Center e com a missão de desenvolver investigação no domínio da saúde e formar profissionais neste setor.

Este centro de investigação encontra-se a cooperar com a linha SNS24 através de um call center, em Faro, que conta com uma centena de enfermeiros e que os Ministros e Secretários de Estado visitam também esta quarta-feira pelas 12 horas.

Pelas 12h30 horas visitam o centro para a despistagem à COVID-19, instalado junto ao Estádio do Algarve, que em sistema de drive-thru realiza colheitas de casos referenciados pelas autoridades de saúde, e que depois são enviadas para o Laboratório Regional de Saúde Pública Dr.ª Laura Ayres, o qual será igualmente visitado pelos Ministros e pelos Secretários de Estado após a conclusão da visita ao centro de testagem.