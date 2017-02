Vilamoura acolhe 15ª edição do Atlantic Tour

Publicado em 08 Fevereiro 2017 por RUA

Vilamoura World acolhe, de 14 de fevereiro a 2 de Abril, mais uma edição do “Vilamoura Atlantic Tour”, um dos mais prestigiados concursos hípicos do circuito internacional.

Durante as 6 semanas de competição, o Vilamoura Equestrian Centre recebe a elite mundial dos cavaleiros de saltos de obstáculos. Estarão presentes na edição deste ano mais de 1000 cavalos de 30 nacionalidades e cerca de 300 cavaleiros oriundos de todo o mundo. A prova vai trazer a Vilamoura mais de 15 mil pessoas vindas dos cinco continentes.

O torneio terá um prize money de 800 mil euros. A competição inclui 24 provas que pontuam para o Ranking Longines FEI e dois Grandes Prémios de qualificação para o Campeonato da Europa de 2017 e para os Jogos Equestres Mundiais de 2018.

Entre os cavaleiros participantes, destaca-se o medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o francês Philippe Rozier, que representa o seu país juntamente com os compatriotas Olivier Guillon, Julien Gonin, Michel Hecart e Reynald Angot. Do Brasil, participam Cassio Rivetti, Marlon Zanotelli, Filipe Guinato, Fernando Guinato e João Vitor Castro. Marcam ainda presença o cavaleiro olímpico japonês Taizo Sugitani, o alemão Marc Bettinger e as cavaleiras britânicas Laura Renwick e Nicole Pavitt. Juan Carlos Garcia representa a Itália. Estão ainda confirmados os portugueses Luis Sabino Gonçalves, João Chuva, Mário Wilson Fernandes e Duarte Seabra, entre outros. A 15ª Edição do Vilamoura Atlantic Tour está a ter um grande impacto no meio equestre, uma vez que o número de inscrições esgotou rapidamente.

O evento decorre no Vilamoura Equestrian Centre, uma infraestrutura de 5 arenas, 900 boxes, uma clinica veterinária e um restaurante/bar.