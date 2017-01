Vila do Bispo vence “Prémio Sustentabilidade 2015- 2016”

Publicado em 26 Janeiro 2017 por RUA

O Município de Vila do Bispo venceu a nível nacional o “Prémio Sustentabilidade 2015-2016” com o projeto “Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres”.

A gala de entrega dos prémios decorreu a 24 de janeiro, onde a Câmara Municipal se fez representar pelo seu presidente, Adelino Soares, e pela vereadora, Rute Silva, para receber o respetivo galardão. Tratou-se de uma “grande noite” que juntou no Centro de Congressos do Tryp Aeroporto Lisboa Hotel, uma plateia de excelência, para assistir e participar na 9ª Gala dos Eventos, onde foram revelados e entregues os Prémios dos Eventos, numa iniciativa promovida pela ExpoEventos.

O evento contou com a presença de um grande número de profissionais e personalidades das mais variadas áreas relacionadas com o mundo da organização e promoção de eventos de todas as tipologias. Muitos municípios concorrentes aos Prémios dos eventos fizeram-se representar ao mais alto nível, das suas presidências e vereações, assim como instituições e associações, clientes empresariais, organizadores de eventos e congressos, o mundo académico, profissionais da comunicação e do marketing, hoteleiros e agentes turísticos.

Quanto aos Prémios por candidatura mantiveram-se a grande qualidade e a diversidade de vencedores, o que confirma uma vez mais o estatuto de referência para o sector detido pela Gala dos Eventos e pela ExpoEventos.

Apresentada por Diana Soller e António Silva e Sousa, a cerimónia, para além da presença em palco de representantes de todas as candidaturas, para curtas apresentações, contou com momentos de animação promovidos pela Wee Events.

O projeto premiado (Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres) é promovido pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, em parceria com a Associação Almargem e a SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Recorde-se que já em 2015, o município de Vila do Bispo arrecadou o “Prémio Município do Ano Portugal ” com este projeto.