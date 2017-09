Vila do Bispo recebe o “5th International Tsunami Field Symposium 2017″

Publicado em 01 Setembro 2017 por RUA

O concelho de Vila do Bispo irá apoiar e receber o 5th International Tsunami Field Symposium 2017, uma iniciativa que se apresenta como um encontro científico, de escala internacional, que reúne cerca de 80 investigadores e académicos das áreas da Sismologia, da Sismografia, da Geologia, da Geoarqueologia, entre outras, que à escala global estudam fenómenos naturais conhecidos por “tsunamis”.

Na sua edição de 2017, o encontro terá lugar na cidade de Lisboa, na componente teórica, e em saídas de campo práticas, no dia 6 de setembro, precisamente em dois locais do concelho de Vila do Bispo: no paul da Boca do Rio, em Budens, e no paul do Martinhal, em Sagres. O interesse específico por estes locais prende-se com o facto de preservarem exemplares registos do tsunami gerado pelo grande terramoto de 1755, sendo o exemplo da Boca do Rio um Caso de Estudo de referência a nível global, há décadas conhecido e estudado, em particular por investigadores associados à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Naquele dia serão abertas trincheiras para visualização dos níveis de depósito sedimentar gerados pelo tsunami de 1755, aproveitando-se a oportunidade para a recolha de amostras estratigráficas para futura integração museológica – projeto EPAC | Equipamento Público de Ação Cultural | O Celeiro da História de Vila do Bispo.

Ao apoiar esta iniciativa o município também garantirá a promoção internacional do concelho de Vila do Bispo por via da oferta, aos conferencistas, de materiais de divulgação turística, bem como pela integração do seu logótipo e vídeo promocional no portal do evento (ligação online).

Além do alcance científico, esta iniciativa terá um justo retorno social numa perspetiva de educação/sensibilização para a temática dos sismos e tsunamis. Como se sabe, o território de Vila do Bispo integra-se numa área de elevada sensibilidade sísmica. Os pósteres científicos produzidos para o Simpósio serão partilhados com o Município para futura utilização em ações destinadas à comunidade loco-regional, particularmente às escolas, com vista à transmissão de conteúdos relacionados com as temáticas investigadas e com corretas condutas de Proteção Civil.

O Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na qualidade de membro do Comité Organizador do 5th International Tsunami Field Symposium, também convidou o Município a participar neste evento, designadamente com uma comunicação no próprio Simpósio. A comunicação assumirá o formato de Poster Científico intitulado “The Human occupation at paleo-estuary of the Boca do Rio (Vila do Bispo, Algarve, Portugal)” (A ocupação humana no paleoestuário da Boca do Rio), da autoria dos investigadores João Pedro Bernardes (Professor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve), Felix Teichner (Professor da Philipps-Universität Marburg) e Ricardo Soares (arqueólogo do Município de Vila do Bispo). O poster será apresentado em Lisboa e em plena Boca do Rio, numa visita interpretativa ao sítio arqueológico guiada pelos referidos autores.

Esta iniciativa insere-se no seguimento e cumprimento de Protocolo de Colaboração firmado em outubro de 2014 entre o município de Vila do Bispo e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.