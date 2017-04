Vila do Bispo recebe exposição “Rota do Infante D. Henrique”

Publicado em 03 Abril 2017 por RUA

Dia 3 de abril, abre ao público, no Centro de Interpretação de Vila do Bispo, a exposição foto-documental “Rota do Infante D. Henrique”, organizada pela Associação de Municípios “Terras do Infante”, composta pelos concelhos de Aljezur, Lagos e Vila do Bispo.

A iniciativa surgiu em novembro do ano passado por ocasião dos 556 anos da morte do Infante D. Henrique (1394-1460) e tem como grande objetivo dar a conhecer aos munícipes dos três concelhos e ao público visitante os principais elementos artísticos, arquitetónicos e documentais relacionados com a época do Infante D. Henrique e dos Descobrimentos nesta zona do barlavento algarvio.

Todos os que tiverem interesse em visitar esta exposição, podem descobrir quais os vestígios dos tempos das Descobertas Marítimas que se encontram em Budens, na Raposeira, em Vila do Bispo e noutros pontos do nosso território para além de Sagres, por exemplo. A exposição em Vila do Bispo está ainda enriquecida com alguns trabalhos sobre o Infante D. Henrique executados por alunos do Jardim de Infância e da Escola E.B. n.º 1 de Vila do Bispo, no curso das iniciativas de apoio curricular empreendidas pela Câmara Municipal.

Depois de uma passagem por Lagos, a exposição está patente no Centro de Interpretação de Vila do Bispo, até ao dia 28 de abril, podendo ser visitada de 2.ª a 6.ª feira, das 09h00 às 15h30.

A entrada é livre.