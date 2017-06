Vila do Bispo é o segundo concelho do Algarve com mais Bandeiras Azuis

Publicado em 12 Junho 2017 por RUA

No passado dia 9 de junho foram hasteadas as Bandeiras Azuis nas praias do concelho de Vila do Bispo, numa cerimónia simbólica que teve início na praia do Burgau, na presença de representantes da Câmara Municipal de Vila do Bispo, da APA e da Capitania do Porto de Lagos.

Cabanas Velhas, Burgau, Castelejo, Cordoama, Ingrina, Mareta, Martinhal, Salema, Tonel, Beliche e Zavial são as praias que ostentam a Bandeira Azul até ao final da época balnear.

A Bandeira de “Praia Acessível – Praia para Todos” volta também à praia da Salema que mais uma vez é distinguida por cumprir um conjunto de requisitos que permitem o seu uso por pessoas com mobilidade condicionada, ou seja, dispõe de acesso pedonal; estacionamento ordenado e reservado; de um acesso à zona de banhos; de passadeiras no areal; de instalações sanitárias adaptadas e situadas em local de fácil acesso e de serviços de primeiros socorros.

A Bandeira Azul é atribuída anualmente às praias e aos portos de recreio que cumpram um conjunto de critérios relacionados com informação e educação ambiental, qualidade da água, gestão ambiental, segurança e serviços, ou seja, é um certificado de qualidade ambiental que distingue o esforço de diversas entidades, no sentido da melhoria do ambiente marinho, costeiro, fluvial e lacustre e implica o cumprimento de diversos critérios nas áreas de educação ambiental e informação, gestão e segurança, qualidade da água e meio costeiro.

Também a associação ambientalista Zero anunciou recentemente que as praias de Cabanas Velhas, Boca do Rio, Ingrina e Zavial registam “zero poluição”, integrando assim a lista das 33 praias de Portugal sem poluição. Estes resultados tiveram em conta os parâmetros da legislação em vigor e concluiu que existem 31 zonas balneares costeiras e duas interiores com ZERO poluição. Assim segundo estes dados Vila do Bispo apresenta-se a nível nacional como um dos concelhos com maior número de praias com ZERO poluição.

Ainda a par do galardão da Bandeira Azul, em 2017, as praias das Cabanas Velhas, Boca do Rio, Burgau, Castelejo, Cordoama, Furnas, Ingrina, Mareta, Martinhal, Salema, Tonel e Zavial foram classificadas como ’Praias com Qualidade de Ouro’ pela Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza. A atribuição da Qualidade Ouro às nossas praias significa que as mesmas cumpriram os seguintes requisitos: Qualidade da água excelente nas cinco últimas épocas balneares de 2012 a 2016 e que todas as análises realizadas, sem exceção, na última época balnear (2016) apresentaram resultados melhores que os valores definidos para o percentil 95 do anexo I da Diretiva relativa às águas balneares; ou seja, para águas costeiras e de transição, todas as análises deverão apresentar valores inferiores a 100 ufc/100ml para os Enterococos intestinais e inferiores a 250ufc/100ml para Escherichia coli, e para águas interiores 200 ufc/100ml e 500 ufc/100ml, respetivamente.

Esta medida da Quercus visa realçar as praias que ao longo de vários anos (cinco), apresentam sistematicamente uma água balnear de qualidade excelente (tendo em conta a classificação da legislação em vigor), e que, nesse sentido, oferecem assim uma maior fiabilidade no que respeita à qualidade da água.

A ostentação destes galardões nas praias do município representa a qualidade ambiental das nossas praias, que continua a prestigiar Vila do Bispo enquanto destino turístico de qualidade.