Vila do Bispo distinguida com o Prémio Autarquia do Ano 2020-2021

30 Março 2021

A Câmara Municipal de Vila do Bispo e o seu Festival de Observação de Aves & Atividades foram distinguidos com o Prémio Autarquia do Ano 2020-2021, na categoria Turismo, subcategoria Turismo Ecológico e de Aventura, mais uma vez pelas suas boas práticas, estratégia, diferenciação e inovação.

Sob a chancela do Lisbon Awards Group, em parceria com o Jornal Económico ECO, a 2.ª edição do Prémio Autarquia do Ano contou com a participação de 50 autarquias, ficando a avaliação dos respetivos projetos a cargo de um júri constituído por Miguel Ribeiro Ferreira, CEO da Fonte Viva, Luís Nazaré, professor universitário do ISEG, Ana Firmo Ferreira, CEO do Lisbon Awards Group, Gonçalo Saraiva Matias, professor universitário na Faculdade de Direito da Católica Portuguesa, Paulo Padrão, diretor-geral do ECO e Teresa Figueira, partner da Lift Consulting e Presidente da APECOM.

Trata-se, pois, de mais um reconhecimento de âmbito nacional que coloca o Município de Vila do Bispo entre as referências do que de melhor se faz no nosso País a nível autárquico. Recorde-se que, em 2015, o Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza foi distinguido com o 1.º prémio nacional Município do Ano Portugal, atribuído pela plataforma UM-Cidades da Universidade do Minho. Seguiu-se, em 2016, o 1.º prémio nacional Sustentabilidade, atribuído pela ExpoEventos. Em 2017, uma menção de mérito atribuída pelo Instituto de Tecnologia Comportamental da Universidade de Lisboa, no âmbito do Concurso Melhores Municípios para Viver.

No contexto de uma inédita conjuntura pandémica e na incerteza do futuro, o Prémio Autarquia do Ano 2020-2021 vem justamente reconhecer e premiar a coragem, a capacidade organizativa e o sucesso da 11.ª edição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza. Ocorrida em outubro de 2020, a iniciativa prosseguiu, adaptando-se às novas circunstâncias e em estreita articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil e autoridades de saúde locais e regionais.

Uma década volvida após a sua 1.ª edição, em 2010, o Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza afirma-se, hoje, como o mais reconhecido evento dedicado à Natureza, à Biodiversidade e à Avifauna no nosso país, encontrando-se perfeitamente inscrito no calendário anual de eventos congéneres à escala mundial. O êxito da iniciativa deve-se, em primeira mão, às aves que frequentam o nosso território, mas também aos participantes, à rede de parceiros locais, às entidades que apoiam e patrocinam o evento, aos voluntários e a todos os envolvidos na organização, destacando-se as equipas da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, da Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve e, claro, da Câmara Municipal de Vila do Bispo.