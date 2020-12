Vila do Bispo distinguida com Bandeira Verde ECO XXI 2020

Publicado em 17 Dezembro 2020 por RUA FM

Vila do Bispo voltou a ser distinguida como “eco-município” com a atribuição do galardão ECO XXI 2020, pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).

A sessão de apresentação dos resultados das candidaturas para este galardão decorreu, hoje, dia 16 de dezembro, num evento em formato digital.

A atribuição deste prémio vem, mais uma vez, reconhecer as boas práticas de sustentabilidade desenvolvidas no município de Vila do Bispo, baseadas em aspetos como a educação no sentido da sustentabilidade e a qualidade ambiental.

Nesta edição de 2020 foram 56 os municípios distinguidos com o galardão, num total de 62 municípios candidatos, onde Vila do Bispo está entre os premiados.

Recorde-se que o ECO XXI é um programa de educação para a sustentabilidade, composto por 21 indicadores de sustentabilidade local, que pretende avaliar a prestação dos municípios em torno de alguns temas como a Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável; a Sociedade Civil; as Instituições; a Conservação da Natureza; o Ar; a Água; a Energia; os Resíduos; a Mobilidade; o Ruído; a Agricultura; o Turismo e Ordenamento do Território. E este ano, pela primeira vez, inclui indicadores específicos no âmbito das Alterações Climáticas e Saúde e Bem-estar.

Hastear a bandeira ECOXXI significa o compromisso por parte da autarquia para com os munícipes em desenvolver a sustentabilidade nas áreas ambiental, económica e social, dando ainda especial atenção à importância da educação neste percurso.