Vila do Bispo acolhe VI Festival do Perceve de 8 a 10 de setembro

Publicado em 05 Setembro 2017 por RUA

Pelo sexto ano consecutivo, Vila do Bispo recebe o “Festival do Perceve”, nos dias 8, 9 e 10 de setembro, evento que irá decorrer no recinto da Escola E.B.2,3 de S. Vicente.

Assim o perceve, considerado o ícone de Vila do Bispo, está de volta a esta localidade da costa vicentina para três dias dedicados aos sabores do mar. Além da estrela da festa, há ainda mexilhões, feijoada de choco, lapas grelhadas, moreia frita, navalheiras, salada de polvo, camarão, papas de mexilhão e choco frito, entre outros petiscos capazes de saciar os gostos dos mais exigentes.

Além das iguarias da cozinha vila-bispense, o Festival conta ainda com muita animação musical, onde no primeiro dia marcara presença Undercover e Humberto Silva, para o segundo dia está agendado a atuação Evandro Cabral, Helena Candeias e Fábio Muchacho, já no último dia atuará o Rancho Folclórico e Etnográfico de Odiáxere, Acoustchiks e Emanuel Martins.

A Associação dos Marisqueiros de Vila do Bispo, entidade organizadora do evento, conta, à semelhança das edições anteriores, atrair pessoas oriundas de vários pontos do pais ao município para saborear o marisco da região.

O evento que tem como objetivo promover uma das maiores iguarias gastronómicas do município, o perceve, conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Bispo.

Para receber os convidados as portas abrirão todos os dias pelas 14h00 e encerrarão pelas 02h00 da manhã.