Video Lucem leva Cine-concertos às igrejas do Algarve

Publicado em 06 Novembro 2017 por RUA

A partir de novembro, há cinema nas igrejas do Algarve: o VIDEO LUCEM (Vejo Luz) regressa ao sul do país com sete cine-concertos, de entrada livre,em seis igrejas do litoral e serra algarvios e um cine-concerto ao ar livre.

A iniciativa do Cineclube de Faro integra o programa 365 Algarve para valorização da cultura na região durante os meses de época baixa e pretende, nesta segunda edição, homenagear as origens do Cinema, através da projeção de filmes mudos acompanhados por música ao vivo, desafios feitos a vários músicos.

Com o objetivo maior de proporcionar uma experiência sensorial irrepetível a turistas e locais, o Cineclube de Faro quer também contribuir para abrir ao público as portas, tantas vezes fechadas, do património histórico e religioso do Algarve. Este evento é uma parceria com a Pastoral da Cultura e a Pastoral do Turismo do Algarve.

A primeira sessão acontece às 21h30 de dia 9 de Novembro, na Igreja de São Francisco, em Faro, com a exibição de duas curtas de Charles Chaplin – O Imigrante e A Rua da Paz. Na primeira sessão contamos com a criação de Maria João e João Farinha e com a participação especial, ao contrabaixo, de Zé Eduardo.

Abaixo, a restante programação do evento.

7 DEZ 2017 | 21H30 |Igreja de São Clemente, Loulé

A MÃE, de Vsevolod Pudovkin (URSS, 1926)

Musicado ao vivo por Custódio Castelo (guitarra portuguesa), Carlos Menezes (contrabaixo) e Fad’NU (voz e guitarra)

13 JAN 2018 | 21H30 | Igreja Matriz de Martim Longo

OS LOBOS, de Rino Lupo (Portugal, 1923)

Musicado ao vivo por Nicholas McNair (piano)

8 FEV 2018 | 21H30 | Igreja de Santiago, Tavira

O VENTO, de Victor Sjostrom (EUA, 1928)

Musicado ao vivo por Filipe Raposo (órgão de igreja)

8 MAR 2018 | 21H30 | Igreja Matriz de Ferragudo

RING UP THE CURTAIN, de Harold Lloyd (EUA, 1919)

SHERLOCK JR., de Buster Keaton (EUA, 1924)

Musicado ao vivo por Noiserv (vários instrumentos) e João Frade (acordeão)

6 ABR 2018 | 21H30 | Sé de Silves

DOURO, FAINA FLUVIAL de Manoel de Oliveira (PT, 1931)

À PROPOS DE NICE de Jean Vigo ( FR, 1930)

Musicado ao vivo por Ana Deus, Luva Argel, Viviane e Tó Viegas

30 MAI 2018 | 21H30 | ao ar livre em Vila Real de Santo António

OS FAROLEIROS, de Maurice Mariaud (Portugal, 1922)

Musicado ao vivo por Dead Combo

Sobre o Cineclube de Faro

Fundado em 1952, é o cineclube português com mais tempo de atividade ininterrupta. A continuidade valeu-lhe, em 2003, a atribuição do estatuto de Instituição de Utilidade Pública.

Sobre o 365 ALGARVE

Trata-se de uma iniciativa das Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, com financiamento do Turismo de Portugal e execução da Região de Turismo do Algarve. Envolve os agentes culturais e turísticos da região e decorre entre os meses de outubro a maio de cada ano.