Via Algarviana comemora 10º aniversário com Jornadas de Reflexão e caminhadas

A GR13 – Via Algarviana comemora, a 29 de maio, o 10º aniversário da sua inauguração. Para assinalar a data, a Associação Almargem promove as Jornadas de Reflexão “O papel da Via Algarviana no Ecoturismo do Algarve”, a realizar no Espaço Guadiana, em Alcoutim, de entrada gratuita mas a inscrição é obrigatória.

Com início às 9:30 horas, os vários painéis propõem uma reflexão desde a génese do projeto, recordando os primeiros passos até à sua inauguração enquanto Grande Rota Pedestre, em 2009. Haverá também espaço para a análise do contributo socioeconómico da Via Algarviana para a região, com a participação de empresários fixados ao longo da rota. A moderação estará a cargo de Fúlvia Almeida, diretora de Antena da RUA FM.

“Eu percorri a Via Algarviana” apresentará os casos de quem realizou os cerca de 300 quilómetros do traçado, contando com testemunhos de participantes nas modalidades pedestre, BTT e trail, moderados pela jornalista Elisabete Rodrigues, diretora do Sul Informação.

Na segunda parte do evento, Anabela Santos, coordenadora da Via Algarviana, apresentará as candidaturas aprovadas que se encontram a decorrer: “Via Algarviana – (Des)envolvendo o Interior do Algarve”, financiada pelo Turismo de Portugal e incluída na Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, e “Revitalizar Monchique, o turismo como catalisador”, desenvolvida em parceria com a Região de Turismo do Algarve, a Associação de Turismo do Algarve e o Município de Monchique.

O dia de comemoração encerra com um debate sobre o futuro da Via Algarviana, numa mesa redonda que reúne várias entidades parceiras, com a presença de Filipe Silva, vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve e da Associação de Turismo do Algarve, bem como os representantes do executivo dos municípios de Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo, parceiros do projeto.

Este evento tem o apoio da Câmara Municipal de Alcoutim, do Continente, da Andrade e Andrade, d’A Ti Marquinhas, da Quinta do Freixo e da Associação Nacional de Criadores de Caprinos de Raça Algarvia e o patrocínio da ANA – Aeroportos de Portugal.