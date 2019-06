Verão desportivo em Vila do Bispo com inscrições de 11 a 18 de junho

Publicado em 03 Junho 2019 por RUA

De 1 de julho a 30 de agosto, a Câmara Municipal dinamiza mais uma edição do projeto “Verão Desportivo”, atividades de ocupação de tempos livres das férias escolares de verão.

A iniciativa destina-se a crianças e jovens com idades entre os 6 e os 13 anos e tem como objetivo promover o convívio, proporcionando-lhes a participação em atividades que prometem muita diversão tendo como ponto de partida a praia e o desporto.

Todos os interessados em participar neste projeto deverão inscrever-se, obrigatoriamente, de 11 a 18 de junho no Centro Cultural de Vila do Bispo, entre as 09h00 e as 15h00, sendo as inscrições limitadas a 70 participantes.

A participação tem um custo de 40,00€. Os beneficiários do escalão A estão isentos, os beneficiários do escalão B pagarão 20,00€. O valor inclui refeições, seguro, transporte e atividades.

Para mais informações contacte os serviços de Desporto e Juventude, a funcionarem no Centro Cultural de Vila do Bispo, ou através do telefone 282 630 600 ou do telemóvel 910 779 854.