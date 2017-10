Verão Azul – Festival de Artes Performativas chega a Faro

Publicado em 24 Outubro 2017 por RUA

A 8ª edição do Verão Azul – Festival de Artes Performativas não poderia ter arrancado da melhor maneira.

Depois de um intenso programa na cidade de Lagos, o maior evento de arte contemporânea do eixo barlavento-sotavento chega esta semana a Faro.

Nas próximas sexta e sábado, vai ser possível conferir alguns dos melhores artistas e espectáculos que marcam o que de melhor se faz na música electrónica, mais ou menos experimental, teatro e performance.

Dia 27 de Outubro, destaque para a grande estreia no Algarve do aclamado espectáculo António e Cleópatra, escrito e encenado por Tiago Rodrigues, no Algarve, mas especificamente, no Teatro das Figuras. Neste espectáculo Sofia Dias e Vítor Roriz levam-nos a ver o mundo através da sensibilidade das almas alheias do imperador romano e da última rainha do Egipto. Às 23h30, no Club Farense, oportunidade única de ver e ouvir o projecto visual/musical My Paradise is better than yours que nasce da colaboração do fotógrafo Vasco Célio com os músicos Carlos Barreto e João Frade, que agora apresenta uma nova formação com os grandes senhores do Jazz nacional: Mário Delgado e Carlos Barretto.

No sábado, dia 28, o grande destaque vai para a apresentação de Plethora de Jonathan Uliel Saldanha que, depois de, em Setembro, ter surpreendido no Barreiro, se prepara para repetir o feito agora instalado no Parque de Estacionamento do Mercado Municipal de Faro e com a ajuda de 60 elementos da comunidade local.

Pelas 21h30, no Teatro das Figuras, tempo para conferir o encontro improvável do mexicano Murcof e da francesa Vanessa Wagner.Em Statea, o músico de electrónica, figura de proa do Ambient e a multipremiada pianista clássica pretendem oferecer uma ambiciosa e fascinante definição do género modern classical. Enquanto muitos projectos que cruzam géneros se limitam a capturar a proeza instrumental, Murcof e Wagner mergulham profundamente na sua textura sónica, combinando a mestria técnica e o desejo de ir além das barreiras criativas pegando em obras de nomes como John Cage, Arvo Pärt, Ligeti, Erik Satie, Philip Glass ou Aphex Twin

A partir das 23h30, a festa termina com o electropop dos Easter e com um DJ Set de Lynce na Associação Recreativa & Cultural de Músicos.

Verão Azul – Festival de Artes Performativas conta com direcção artística de Ana Borralho & João Galante e realiza-se em dois momentos de 17 a 28 de Outubro, em vários locais das cidades de Lagos e Faro, no sentido de fortalecer o posicionamento do Algarve enquanto pólo de criação artística contemporânea, afirmando a região como lugar de forte expressão artística e singularidade estética. É uma produção da casaBranca, integrando o Programa 365 Algarve promovido pelas Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo. Paralelamente à parceria estratégica com a Câmara Municipal de Lagos e o LAC – Laboratório de Actividades Criativas, conta com a co-produção do Teatro das Figuras em Faro e com a parceria local de diversas estruturas em ambas as cidades – Centro Ciência Viva de Lagos, Cineclube de Faro, Galeria Artadentro, Clube artístico Lacobrigense, Club Farense e Associação Recreativa e Cultural de Músicos, entre outras.

Programação completa aqui