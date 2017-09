Vale Judeu recebe VII Bye Bye Summer

Publicado em 06 Setembro 2017 por RUA

A Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu, uma associação sem fins lucrativos, dinamiza pelo sétimo ano consecutivo o evento Bye Bye Summer, a decorrer neste sábado (9 set, 22h00).

O mote do evento é “A melhor festa de fim de verão”, onde a organização pretende deixar na memória de todos uma festa repleta de animação, que assinale o fim do verão, num espaço ao ar livre com uma decoração cheia de glamour.

Para tal, estão também garantidos 3 Djs (Black P, Gustavo Vera e Gijoe e Milton) para animarem a noite. Estes Djs fizeram parte de outros grandes eventos no Algarve (Noite Branca e Festival F). Música, cor, animação e surpresas são os 4 pilares que sustentam esta festa, que todos os anos tem vindo a crescer.