VALAS atua no MEO Sudoeste a 4 de agosto

Publicado em 01 Junho 2017 por RUA

VALAS é inegavelmente um dos nomes mais falados do hip hop nacional no momento e acaba de ser anunciado que a 4 de agosto vai atuar no festival MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar, no palco LG.

VALAS apresentou-se ao grande público em 2016 com o sucesso “As Coisas”, single que no YouTube/VEVO soma, até ao momento, mais de 2,9 milhões de visualizações, além de ter atingido o 2.º lugar do top viral no Spotify.

Recentemente Johnny Valas revelou dois novos singles, produzidos por Lhast, que já tinha produzido “As Coisas”. “Acordar Assim” e “Alma Velha”, este último em parceria com Slow J, somam em conjunto quase 1 milhão de visualizações. Os vídeos destes novos singles foram realizados por Made in Lx.

Desde que lançou “As Coisas” que os concertos têm sido uma constante de norte a sul do país. Entre algumas das principais datas de VALAS destacam-se concertos no Vodafone Mexefest, no Primavera Caparica Surf Fest, e no próximo dia 1 de julho atuará no Sumol Summer Fest.

O rapper foi sempre, desde muito novo, um ávido consumidor de todo o tipo de música mas era no hip hop que se encontrava, que se identificava. Rappers portugueses ou norte-americanos, como Sam The Kid, Boss AC, Halloween, Fuse e VRZ, foram sempre as suas maiores influências.

Com o concerto no MEO Sudoeste a 4 de agosto, VALAS prepara-se para se afirmar como um dos grandes nomes do hip hop da atualidade.