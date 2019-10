Utentes organizam coleta e oferecem equipamento de terapia da mão ao Centro Hospitalar e Universitário do Algarve

Publicado em 08 Outubro 2019 por RUA FM

O Serviço Medicina Física e Reabilitação, no setor de Terapia Ocupacional-Reeducação da Mão, disponibiliza aos utentes deste Centro Hospitalar e Universitário do Algarve um equipamento inovador, denominado Mobilização Analítica Progressiva e Sequenciada, adquirido pela boa vontade de alguns utentes deste serviço e dos profissionais do setor.

Um grupo de utentes reuniu-se e angariou uma coleta que permitiu adquirir este equipamento avaliado em largas centenas de euros.

Este equipamento permite um método de tratamento para a reeducação da mão e extremidade superior que usa a mecanoterapia para facilitar a mobilização.

Esta técnica permite ao terapeuta da mão:

– Utilizar técnicas de mobilização, no âmbito da terapia manual e reabilitação funcional;

– Executar exercícios analíticos de maneira especifica nas estruturas em tratamento;

– Implementar técnicas de mobilização orientadas para as necessidades mecânicas de cada estrutura lesada;

– Aplicar diversas intensidades sequenciais;

– Facilitar a organização do tratamento;

– Otimizar o rendimento da sessão.

Trata-se de um equipamento usado na Reeducação da Mão, utilizando sequências de exercícios, cuja intensidade tem vários níveis, podendo ser ajustados progressivamente durante o tratamento.

Segundo os terapeutas ocupacionais do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, este equipamento, “associado à abordagem terapêutica específica e individualizada do reeducador da mão permite atingir melhores resultados no plano terapêutico”.

O equipamento consiste num “tabuleiro” com graduações diferentes que permite exercícios personalizados para cada paciente e que pode ser complementado com uma variedade de acessórios.

Permite fazer reeducação funcional das estruturas da mão afetadas através de um sistema inovador de biomecânica da mão e de técnicas, podendo ser usado em lesões traumáticas da mão, rigidez, lesões nervosas, e incapacidades funcionais.

A Terapia da Mão é uma valência específica da Terapia Ocupacional (TO), inserida no Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do CHUA_Faro, que pela dinâmica e conhecimento dos profissionais, é um serviço de referência, com o apoio da Direcção Clínica deste serviço e Conselho de Administração do CHUA. Uma percentagem significativa dos utentes encaminhados para a TO beneficia da abordagem na área da Terapia da Mão.