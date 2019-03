Universidades do Algarve e de Huelva unem-se para ter “mais presença na Europa e no mundo”

Publicado em 13 Março 2019 por RUA

“Este encontro é um marco importante para a vida da Universidade do Algarve”, referiu o reitor Paulo Águas a propósito da reunião de trabalho entre a UAlg e a Universidade de Huelva, que se realizou no dia 11 de março, no Campus de Gambelas, em Faro. “Encurtamos a distância em relação à universidade que está mais próxima de nós, foram identificadas áreas similares e também as mais promissoras, porque só com projetos é que nos podemos aproximar”.

No âmbito deste encontro foram organizados vários grupos e reuniões de trabalho que se focaram nas seguintes áreas: Académica (duplas titulações, múltiplas titulações e doutoramentos); Investigação e Projetos Europeus; Internacionalização (ensino e práticas internacionais); Qualidade (boas práticas) e Extensão; e Questões legais.

Antonia Peña Guerrero, reitora da Universidade de Huelva, fez um balanço muito positivo deste encontro, realçando a importância das sinergias “na oferta de titulações, na melhoria das políticas de internacionalização, intervindo com mais critério, tendo em conta as boas experiências sempre em busca da qualidade”. A reitora destacou ainda o facto de as duas Universidades serem “muito paralelas na estrutura, na dimensão, nos problemas que enfrentam, e nas dificuldades no plano financeiro e normativo”.

Já Paulo Águas, relativamente a projetos conjuntos, garantiu que é um caminho que se irá percorrer, assegurando “mais mobilidade, mais relacionamento entre os nossos professores e investigadores, indo ao encontro dos novos desafios societais”. O reitor da UAlg lembrou ainda que “Huelva e o Algarve são as duas universidades que estão mais a sudoeste da Europa e, por isso, mais perto de África e do outro lado do Atlântico”. Mas, na sua opinião, “esta proximidade pode abrir espaço a novas parcerias, no sentido de sermos mais atrativos e mais competitivos para o mercado sul-americano, pois o que se pretende é que estas duas instituições, juntas, possam ter mais presença na Europa e no mundo.”

Ponto alto da colaboração entre as duas universidades é a submissão de uma candidatura no âmbito da Iniciativa Universidades Europeias. O primeiro convite à apresentação de propostas resultou na candidatura de 54 alianças, envolvendo mais de 300 instituições de ensino superior, de 31 países europeus, incluindo de todos os Estados-Membros da UE. A UAlg e a Universidade de Huelva também integram esta iniciativa. Coordenada pela Universidade do Algarve em estreita colaboração com a Universidade de Huelva, esta aliança conta com mais cinco universidades – Tuscia (Itália), Timisoara (Roménia), Ludwigshafen (Alemanha), Lahti (Finlândia), e Tromso (Noruega) – criando, assim, pontes educativas em toda a Europa e assegurando uma ampla cobertura geográfica. Este consórcio tem como objetivo criar horizontes de sustentabilidade, muito transversais, quer ambientais, quer sociais ou económicos, que se pretendem desenvolver através de graus conjuntos. “Queremos propor um novo grau europeu, reconhecido entre as universidades do consórcio, que permita reduzir as barreiras no reconhecimento dos graus em cada país”, refere Alexandra Teodósio, vice-reitora da UAlg.

Definida a agenda e identificadas as áreas, os grupos de trabalho manter-se-ão em contacto e já ficou marcado o próximo encontro, desta vez na Universidade de Huelva, mais para o final do ano.