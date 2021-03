Universidade do Algarve vai abrir Pós-graduação em Comunicação e Gestão de Ciência

Publicado em 24 Março 2021 por RUA FM

A Universidade do Algarve, através da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS), criou uma nova pós-graduação em Comunicação e Gestão de Ciência que começará a funcionar no próximo ano letivo. As inscrições já se encontram abertas em www.ualg.pt

Esta formação visa dotar os alunos de competências de estruturação/gestão de comunicação de conteúdos científicos e de valorização da cultura científica.

A relação entre a Universidade e os seus contextos, as atividades de transferência, o impacto societal da ciência e a necessidade de gestão criteriosa de informação exigem especificidades comunicativas que se analisarão neste curso.

Na época de pós-verdade e da aparente simplificação da informação e da comunicação, entende-se que comunicar ciência abrange um leque de situações que vão desde a transmissão de conhecimento oriundo da investigação científica, da circulação entre pares, à comunicação de massificação e dos usos descontrolados das redes sociais, por exemplo, que podem omitir a distinção entre crença e ciência, opinião não fundamentada e factos provados.

A gestão de ciência, enquanto aquisição de mecanismos para administração de recursos, processos e medidas, de forma racional e apropriada, carece de reflexão para criação de condições de inovação, produção e transmissão/transferência dos saberes e do conhecimento.

São estes aspetos que justificam a necessidade desta formação pós-graduada, que pretende contribuir para formar especialistas na área, capazes de gerir os processos de comunicação, de refletir acerca da cultura científica na sociedade, e de comunicar apropriadamente a ciência não só entre pares (publicações científicas), mas, sobretudo, em contextos com suportes e para públicos diferenciados.

A pós-graduação resulta da investigação realizada nesta área no Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), coordenado por Mirian Tavares, docente da FCHS e investigadora em áreas como arte e tecnologia, cinema, literatura e outras artes, que também será subdiretora e docente do curso. Terá como diretor Manuel Célio Conceição, docente da FCHS, e investigador em terminologia e comunicação especializada, em mediação linguística, multilinguismo e políticas linguísticas, em suma, em línguas, comunicação e ciência.

Mais informações em: https://www.ualg.pt/curso/1925