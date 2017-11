Publicado em 02 Novembro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve tem três candidatos a Reitor: o Professor Doutor Saúl Neves de Jesus, o Professor Doutor Paulo Manuel Roque Águas, e o Professor Doutor Efigénio da Luz Rebelo.

Todos os candidatos são docentes da UAlg. Saúl Neves de Jesus é docente na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS), Paulo Manuel Roque Águas na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) e Efigénio da Luz Rebelo na Faculdade de Economia (FE).

De salientar que a Audição Pública dos candidatos irá ocorrer em reunião do Conselho Geral, no próximo dia 14 novembro, no Grande Auditório do Campus de Gambelas, e será transmitida via streaming para toda a Comunidade Académica.

A Comissão Eleitoral, em reunião de 26 de setembro de 2017, deliberou que a Audição Pública dos candidatados ao cargo de Reitor será feita pela ordem de apresentação das respetivas candidaturas.

Assim sendo, a ordem da audição pública será a seguinte:

- Professor Doutor Saúl Neves de Jesus – Audição às 11h00;

- Professor Doutor Paulo Manuel Roque Águas – Audição às 14h30;

- Professor Doutor Efigénio da Luz Rebelo – Audição às 17h00.

Recorde-se, ainda, que a reunião para a eleição do Reitor esta marcada para dia 15 e 16 de novembro, se necessário.

PROGRAMA DE AÇÃO e CURRICULUM VITAE dos candidatos podem ser consultados aqui